Christian Gálvez ha sido durante muchos años la cara visible de ‘Pasapalabra’. Cada tarde, el programa, entonces en Telecinco, atraía gran parte de la audiencia televisiva, pendiente de la resolución del rosco. Una sentencia judicial dejó al canal sin una de sus joyas. El programa pasó a Antena 3, que le dio los mandos al popular presentador andaluz Roberto Leal. La promoción que ha realizado el conglomerado, tanto en Antena 3 como en La Sexta, para que el ‘Pasapalabra ‘de Antena 3 alcanzara la audiencia del de Telecinco ha sido espectacular.

Un esfuerzo que no está teniendo la recompensa esperada y uno de los damnificados del paso del programa de Telecinco a Antena 3 lo ha utilizado para lanzar una pulla muy escueta pero muy profunda a su sustituto. Lo hizo durante el programa ‘Sálvame’ de este jueves. El presentador pasaba a presentar una promoción y usó ese tiempo para felicitar a sus compañeros, competidores directos del ‘Pasapalabra’ de Antena 3. Una felicitación que escondía muchas intenciones: “¡Lo estáis petando! Esos veintes. Enhorabuena compañeros por todo lo que hacéis, bonicos”. “Esos veinte se refieren al 20% de audiencia que está alcanzando el programa de Carlota Corredera y demás colaboradores.

La cosa no se quedó ahí, puesto que al ser preguntado por qué le parecía la final de ‘Supervivientes’ el presentador cambió de tercio y volvió a lanzar una misil a Roberto Leal: “Vosotros sois unos auténticos supervivientes de la tarde”.

Christian Gálvez prepara ahora un nuevo proyecto que mantiene en secreto y que no quiso desvelar en ‘Sálvame’. El presentador, pareja de la gimnasta olímpica Almudena Cid, es un hombre inquieto que incluso llegó a comisariar una polémica exposición sobre Leonardo da Vinci, uno de los personajes que más le interesan.

Por su parte, el rosco de ‘Pasapalabra’, ahora en La Sexta, sigue sorprendiendo con algunos de sus concursantes. Recientemente uno de ellos dejó con la boca abierta a la audiencia. Fue David Díaz, uno de los últimos concursantes de ‘Pasapalabra’. El participante apareció en dos concursos de la televisión a la vez. Por la mañana en el ya mítico Saber y Ganar, en Televisión Española, y por la tarde hizo lo propio en ‘Pasapalabra’, donde tuvo una brillante participación que, aun así, no le sirvió para asegurarse el paso al próximo concursante. La “dualidad” de Díaz fue muy aplaudida por la audiencia en redes sociales: “Que fantasía”, comentaron algunos de los más activos seguidores de un programa que, de todas formas, no consigue superar las audiencia de un Christian Gálvez que no se olvida del concurso que le hizo popular.