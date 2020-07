El colaborador de Telecinco, Torito, confiesa que padece una enfermedad crónica y letal

Torito, el carismático colaborador acudía este domingo a Viva la vida tras la crisis sanitaria sanitaria provocada por la COVID-19 para reencontrarse con sus compañeros del programa presentado por Emma García.

El colaborador, además de repasar su etapa profesional en la cadena en la que lamentó que durante los 18 años que lleva trabajando en televisión nunca se le ha llamado para un casting o para ser alguien más en Mediaset: “Veo pasar oportunidades que nunca son para ti. Y durante el confinamiento he tirado la toalla. Aunque quizás el problema soy yo, que me creo el ombligo del mundo. Me merezco más de salir más de cinco minutos en este programa”.

El colaborador, además, habló sobre su vida personal y contó un problema desconocido hasta ahora por el público. “Hace 15 años noté que me faltaba el aire al volver del supermercado, estuve dos semanas ingresado”, comentó Torito. Desde entonces fue diagnosticado como enfermo crónico de una enfermedad letal con la que está en tratamiento desde entonces.

“Es difícil hacer reír cuando tu corazón llora”. Tanto sus compañeros del programa como los espectadores sabían nada al respecto, solamente su marido y sus padres. Además, Torito insistió en que no va a volver a hablar de este tema y pide comprensión y respeto.