Alain Hernández, el actor vinculado a la localidad salmantina de Sotoserrano, ya está rodando en Madrid escenas de “La caza. Tramuntana” para TVE, al tiempo que ya le han llegado muchas reacciones de los espectadores sobre “Madres”, la serie de ficción estrenada en Amazon Prime que se emitirá en Telecinco. Está ambientada en un hospital materno-infantil, con Belén Rueda, Aida Folch, Vicky Luengo y Carmen Ruiz.

“En “Madres” soy un personaje canalla, de barrio, que tiene a su niño ingresado en el hospital porque ha tenido un accidente. A partir de ese accidente, vemos que el pequeño tiene autismo y mi madre (Rosario Pardo, que está maravillosa) también está cuidando del niño en el hospital”, explica el actor a LA GACETA.

“Cuando estaba rodando”, recuerda, “me sentía cómodo y las directoras de “Madres” [Juana Macías, Mar Olid, Abigail Schaaff y Roser Aguilar] me daban mucha libertad para realizar aportaciones que no estaban en guion y hacer el personaje más mío. Es un personaje llamado a dar luz, aire y desenfado, dentro de otras tramas de más drama”.

“En ese sentido”, prosigue, “el personaje es agradecido. Y hay cabida para que él también tenga su drama y sus problemas. Es un personaje que toca muchos colorcitos y a mí es algo que me encanta: el estar en una secuencia desenfadada, tipo canalla y gracioso, y en la siguiente que se vea que también él tiene problemas y lo pasa mal con su hijo autista”.

“Mi personaje fue un aliciente cuando me plantearon la serie “Madres”. Me interesaba investigar y ver cómo un personaje de clase social baja puede llevar el tratamiento del día a día de su hijo autista. Me habría gustado ahondar más en esa relación y eché en falta más escenas con el niño. Pero me quedé muy contento con la serie. Tuve compañeras maravillosas. Y he disfrutado muchísimo ahora, al ver la serie, de las secuencia y tramas de mis compañeras. Tengo la sensación de que “Madres” puede empatizar con muchísima gente porque es una serie muy real. Pensaba que podía triunfar, pero tras su estreno, he comprobado que ha sido más de lo que había imaginado”, apunta Alain Hernández.

Estrenada en pleno confinamiento, el actor ha recibido muchísimos mensajes de espectadores a quien les ha encantado la serie. “En Amazon ya ha tenido bastante éxito y cuando esté en Telecinco lo va a petar. Es una serie en la que es fácil entrar. También seguirla y engarchase. En la cuarentena la gente se ha visto en dos días 13 capítulos de 70 minutos, que está muy guay y me halaga. Habla muy a favor de la serie y las directoras. Ahora los espectadores están pidiendo la segunda temporada, que está rodada, pero con sinceridad no sé cuándo se va a emitir”, asegura el actor.Confiesa Alain Hernández que está suscrito a todas las plataformas televisivas, por su profesión y para ver series, aunque lo mejor de la cuarentena para el intérprete ha sido no perderse nada del crecimiento de su bebé. El actor se ha reincorporado al rodaje de “La caza.Tramountana”, que ya ha terminado en las localizaciones de Mallorca, y se ha trasladado a Madrid, donde las grabaciones continuarán hasta mediados de septiembre.

¿Cierra heridas el cabo Víctor Gamero con la sargento Sara Campos (Megan Montaner en esta segunda temporada de “La caza”? Alain Hernández ríe al otro lado del teléfono. “Veremos cómo es ese reencuentro entre los dos y hasta qué punto también se necesitan el uno al otro. Van a llevar a cabo la investigación mano a mano”, explica. “En Monteperdido”, continúa Alain Hernández, “el objetivo era encontrar a Lucía, una vez que había aparecido Ana, e iban apareciendo una serie de sospechosos aunque había un único objetivo. En cambio en Tramuntana, a raíz de un homicidio en el primer capítulo, empiezan a pasar diferentes cosas y se va tejiendo una tela de araña que afecta, sobre todo, al personaje de Sara Campos. Y hay una serie de personajes adolescentes que tendrán muchísimo peso en la temporada, que es más completa en cuanto a intriga y angustia que Monteperdido”.

En una vuelta a los rodajes donde no faltan los test de sangre, las mascarillas, las distancias de seguridad y los geles hidroalcólicos, Alain Hernández cruza los dedos para acabar la temporada. “El guion se ha reescrito, pero no tanto por las secuencias de proximidad entre los personajes (no faltarán besos). Sí se han reescrito secuencias donde había mucha figuración. La fiesta mayor del pueblo se ha eliminado. Había una fiesta rave que no se ha rodado, aunque se habla mucho de ella en la serie... Con esta reescritura a lo mejor se pierde en espectaularidad de algunas secuencias, pero nos centramos mucho en la investigación y en los personajes protagonistas. Es una temporada contenida como Monteperdido, pero sin perder el interés. La trama de esta temporada es incluso más angustiosa”, considera el actor, que con los retrasos en el rodaje a causa de la cuarentena por el coronavirus, ha tenido que renunciar a trabajar en cine en agosto con Marc Crehuet, con quien rodó “El rey tuerto”.