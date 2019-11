Diego Matamoros ha vuelto a sentarse en el plató de Sábado Deluxe mientras Estela Grande continúa dentro de la casa de Gran Hermano VIP, enfrentándose a las preguntas del polígrafo sobre la relación tanto con su mujer como con Sofía Suescun, volviendo a hablar de la infidelidad de este a la modelo.

Diego ha confesado que Sofía Suescun se la ha insinuado mientras Kiko Jiménez se encontraba en la casa de Guadalix. También declaraba haber perdido la admiración por su esposa después del concurso que está haciendo, aunque la ha defendido y asegura que tiene muchas ganas de verla.

Pero las preguntas más comprometidas llegaban en referencia a la infidelidad del hijo de Kiko Matamoros a Estela Grande, desvelándose que Diego habría mantenido una relación con una presentadora de Mediaset. “Fue en 2017, hablábamos y luego dejé a Estela y le dije que no me veía capacitado para estar con ella”, ha reconocido Diego, asegurando que tras romper con su actual mujer se fue de vacaciones con la presentadora, de la que no ha desvelado su identidad.

“Nos fuimos a Italia, estuvimos algunas semanas juntos pero esto no salió bien. En el tiempo que no estuve con Estela no paró de llamarme hasta que volvimos”, añadía Diego, que no quería desvelar si continúa trabajando en la cadena o no: “No voy a dar más datos, demasiado he hablado... No sé si me lo perdonará”.