Puede que Emma García sea una de las presentadoras más queridas de la televisión. Sin embargo, últimamente le llueven las críticas. Sus fans no aprueban la presencia de José Antonio Avilés en “Viva la vida”, el programa que presenta la vasca. Así se lo hacen saber a través de las redes sociales: “Que vuelvas a tener Avilés en tu programa dice mucho de ti: vas a perder todos tus seguidores y hasta el programa...”

Los comentarios contra la presencia de José Antonio Avilés se repiten cada fin de semana. “Lo siento Emma, pero mientras esté Avilés en el programa no lo voy a ver. Me parece indignante tener como colaborador a una persona que ha estado engañando a tanta gente y prácticamente robando. Hay muchos periodistas que pueden ocupar ese lugar”, le dicen a la presentadora. Si bien es cierto que la mayoría de mensajes no están dirigidos a criticar a la presentadora y le escriben con cariño pero sí quieren dejarle claro que no les gusta el programa “mientras esté esa persona que no soporto”, le explican.

José Antonio Avilés fue uno de los concursantes más polémicos de ‘Supervivientes’. Dejó el pabellón bien alto. Las mentiras que contó antes de entrar en el formato (incluso llegó a decirle a su madre que había estudiado periodismo sin ser verdad) y las estafas que supuestamente había cometido generaron una importante deuda económica que también generaron interés. Hay quién dijo que este joven que se hizo famoso por ser colaborador del programa “Viva la Vida” los fines de semana en Telecinco, disfrutaba con la imagen de mala persona que estaba dando ante toda España y que le encantaba la fama que estaba consiguiendo.