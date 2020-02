Del “Salamanca tiene costa” al “yo de santo tengo poco”: así ha sido la peculiar cita de un agricultor salmantino en ‘First Dates’

Encontrar el amor o... conocer a alguien. Este es el objetivo de ‘First Dates’, programa presentado por Carlos Sobera y que este miércoles contó con la participación de un soltero salmantino. David, de 32 año, es un dj y agricultor. De hecho, es conocido como ‘DJ Mochi’.

“Cara de santo no tengo. Yo de santo poco. Me he vestido un poco de pijo. Tan pronto me ves así. En la noche cambio total”, se definiía este apasionado de los caballos y amante del mundo del toreo.

Carla, de 25 años, estudiante y cuidadora de Lugo parece que no le gustó demasiado lo que le ofrecía este salmantino. “Este chico no me gusta”, confesó desde el primer momento la joven gallega.

Pero para sorpresa de David, Carla tenía más sorpresas que mostrar como decir que había estado en Salamanca por la costa. Afirmación que dejó atónito a un salmantino al que le había gustado mucho el físico de la joven: “Tiene bastante pecho, así por ahí bien”.

Finalmente, David tendrá que seguir buscando o volver a probar suerte en el programa, porque Carla buscaba al típico “malote” y el agricultor parecía no cumplir el perfil. Puedes ver aquí la divertida cita del salmantino con la gallega.