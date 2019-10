David Bisbal se ha embarcado en un proyecto profesional de lo más especial. El almeriense será el encargado de poner la voz al tema final de Frozen 2, Mucho más allá. La versión en castellano del tema intepretado por la banda Panic! At the Disco, Into The Unknown, se podrá escuchar en los títulos de crédito de la película.

Toda una aventura profesional de la que el cantante se siente de lo más orgulloso: “Es un proyecto que ha venido como una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera”, y añadió: “Estaré eternamente agradecido de que me hayan invitado a participar en una película tan icónica y que ha sido tan importante para muchísimas familias. Estar en un proyecto musical de estas características es un privilegio y un sueño”.

La canción se podrá escuchar a partir del próximo 8 de noviembre, y estará disponible en la banda sonora de la película que saldrá el 15 de noviembre. Un gran momento profesional que no tiene nada que ver con la dura etapa personal que está viviendo.

Enfrentado a Elena Tablada, David ve como la guerra con la madre de su hija Ella no termina. Tras verse de nuevo en los juzgados, ambos esperan dar por finalizada una batalla judicial que no cesa.