Críticas a “Tu Cara Me Suena” por la elección de dos concursantes para la nueva edición

Ser el programa más visto dela televisión no te garantiza que todo vaya siempre bien. Ni mucho menos. Si no que se lo pregunten a quienes se han encargado de hacer el casting para la octava edición de “Tu Cara Me Suena”. Los internautas han estallado en críticas contra uno de esos fichajes.

El anuncio de que los dos cantantes de Gemeliers iban a formar parte del elenco del formato (exportado ya a más de 30 países), no ha sentado demasiado bien a los espectadores. Algunos de ellos amenazaron incluso con dejar de ver el concurso. Ante ellos surgieron también voces en defensa de los jóvenes.

“Los que decís que no vais a ver un programa porque no os gustan unos concursantes hay que ser más tolerantes”, pedía una usuaria de Twitter hace sólo unas horas para contestar a la polémica generada. “Dadle una oportunidad, la gente cambia, madura y mejora. No os quedéis estancados en la mala imagen que han dado. Si no sois capaces de hacer eso a lo mejor sois vosotros el problema”, afirmó otra espectadora saliendo claramente en defensa de estos jóvenes artistas.

“Tu Cara Me Suena” ostenta todo un récord. Ha sido el único formato (incluyendo otros que s emitieron en La Sexta o en otra cadenas como Televisión Española) que ha conseguido hacerle frente en términos de audiencia a la edición Deluxe de “Sálvame”, el programa del corazón de Telecinco que desde hace años venía siendo lo más visto de los viernes por la noche. Y lo ha conseguido con un entretenimiento familiar, lo que le suma en buena medida crédito al logro tal y como destacan muchos críticos de la televisión.

El daño en lo que a audiencias se refiere fue tal que Telecinco decidió cambiar de día. Dio por perdida la batalla del viernes y pasó a emitir el Deluxe los sábados. Toda una gesta para Antena 3, que desde hace años se ha propuesto competir con su eterno rival con propuestas más familiares con programas y series adecuados para todos los públicos lejos de la polémica del corazón tan típica de canales como Mediaset.

El éxito de “Tu Cara Me Suena” fue tal que Antena 3 probó incluso una versión para niños y otra para personas anónimas a pesar de que ambas tuvieron poco éxito en comparación con la original.