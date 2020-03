Christofer, parado por la Policía durante la cuarentena: “Anda, si es el de ¡Estefanía!”

El grito de “¡Estefanía!” ha sido sin duda uno de los grandes momentos televisivos del año y sigue trayendo cola a pesar de la cuarentena que vivimos por la pandemia del COVID-19. El autor de esa vergonzosa situación fue Chrisofer, al que Mediaset le ha proporcionado un canal para que cuente sus vivencias durante el confinamiento en casa. Gracias a este plataforma ha contado una anécdota curiosa que le ha sucedido con la Policía cuando volvía de una gala de “Supervivientes”.

“Eran las 3:30 cuando estábamos llegando a casa y nos paró la Policía”, ha asegurado. Entonces, tanto él como el conductor bajaron sus ventanillas. “Cuando bajé la mía dice: ‘Anda, si es el de ¡Estefanía!, y dije: ‘sí, soy yo’ y me contestan ‘Ah, pues nada, siga adelante”, contaba risueño mientras reconocía que es consciente de que se le conoce con ese sobrenombre. En ese momento ha recordado que él y el conductor no podían parar de reír. Pero ahí no había llegado el momento más “surrealista”, porque los policías le pidieron una foto: “Antes de irnos me dice el copiloto: ‘¿Te importa hacernos un ‘selfie’ así de fondo?’”, a lo que asintió.