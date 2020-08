Este domingo Mediaset emitía una nueva entrega de “Hormigas Blancas”, en esta ocasión dedicado a Julio Iglesias. Sin embargo, el protagonista en las redes sociales no fue el famoso cantante, sino Carlota Corredera. Y es que la viguesa reaparecía anoche al frente del programa seis días después de haber coincidido en plató con Marta López, positivo en Covid-19.

Recordemos que fue el lunes 17 el último día que vimos al equipo “titular” en “Sálvame”, puesto que después, y tras conocerse que Marta tenía el coronavirus, todos los que coincidieron con la colaboradora - no sólo en las tardes de Tele 5 sino también en “Ya es mediodía”, se han visto obligados a guardar la cuarentena obligatoria en este tipo de situaciones, cumpliendo con el protocolo de seguridad contra el Covid.

Una de las afectadas ha sido Carlota Corredera, que debido a la ausencia de Paz Padilla - que se está recuperando poco a poco de la muerte de su marido, Antonio Vidal - y de Jorge Javier Vázquez, de vacaciones, se ha convertido en rostro principal de “Sálvame” durante gran parte del verano. La periodista, a la que no veíamos desde el lunes 17, reaparecía anoche al frente de “Hormigas Blancas”.

Y claro, las redes sociales no tardaron en arder, criticando a Carlota su presencia en el programa cuando no había pasado ni siquiera una semana desde que coincidió con Marta López y cuando lo obligatorio es permanecer aislado - aunque la prueba PCR dé negativo - durante quince días.

La viguesa, fiel a su carácter conciliador, no tardaba en dar explicaciones de su reaparición a través de su cuenta de Instagram: “Esta noche estoy al frente del #HormigasBlancas de #JulioIglesias porque soy apta para poder presentar cumpliendo el protocolo de medidas de seguridad y preventivas antiCOVID19 establecido por @mediasetcom. Gracias por vuestro interés”.

Lo que Carlota no ha explicado - ya que no tiene por qué - es que “Hormigas Blancas” no es un programa en directo, aunque desconocemos cuando fue grabado. Así que la expectación es máxima. ¿A quién veremos hoy en el plató de Sálvame cuando justo se cumple una semana de la última aparición de Marta López, antes de su positivo y de ser despedida fulminantemente por la cadena? ¡Esta tarde lo descubriremos!