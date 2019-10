Así ha sido el esperado reencuentro entre Estela Grande y Kiko Jiménez en ‘GH VIP 7’

La noche del Debate de este lunes ha dado para mucho. La repesca tan esperada ha llegado a la casa de Gran Hermano VIP 7 y la noche del lunes, tres de los concursantes más votados para quedarse en la casa de todos los que estaban expulsado se quedaron en Guadalix de la Sierra. Como no, Hugo Castejón, Kiko Jiménez y El Cejas han sido los tres seleccionados para optar por una segunda oportunidad. Uno de los reencuentros más esperados era el de Estela Grande con el novio de Sofía Suescun y lo cierto es que ha dado mucho de qué hablar.

Recordemos que Kiko Jiménez y Estela Grande han tenido una relación muy especial dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Mucho se ha hablado de los sentimientos que han tenido ambos, ya que más que una amistad parecía que los dos empezaban a sentir más allá de eso. ¿El inconveniente? El concursante está saliendo con Sofía Suescun y la modelo está casada con Diego Matamoros. A pesar de esto, no sabemos cómo hubiese evolucionado esta relación dentro de la casa sino hubiesen expulsado al extronista.

Ahora, Kiko ha entrado de nuevo a la casa curtido de información del exterior y sabiendo cómo se ha visto realmente su amistad con Estela, por eso, el reencuentro dejó mucho qué desear porque en otra ocasión y si nunca hubiese salido de esa casa, hubiese sido mucho más intenso de lo que fue el domingo por la noche.

Estela veía la entrada de Kiko Jiménez desde el confesionario ya que tiene el poder de espía y puede ver ciertas situaciones ella sola desde ese espacio de la casa. El extronista se reencontraba con Alba Carrillo y después con ella. La mujer de Diego Matamoros se tiraba a los brazos del extronista y se dejaba llevar y es que lo cierto es que se ha acordado mucho de él estas semanas y no ha podido disimular las ganas que tenía de verle.

“Estoy bien, tengo muchas ganas de hacerlo bien” le decía el concursante a Estela y es que esto le desestabilizó completamente y le preguntaba: “¿Lo has hecho mal?” a lo que el decía: “Un poquito sí que lo he hecho mal pero bueno, es una segunda oportunidad”. Estela se quedaba un poco cortada y cambiaba de tema confesando que: “Te he echado mucho de menos, mucho... Ha habido semanas que lo he pasado fatal. Tú no cambias eh, no cambies” y el novio de Sofía contestaba: “A ver... los cambios ya sabes que son a mejor”.

De esta manera, tenemos que esperar hasta el jueves para saber quién de los tres concursantes que optan a la repesca es el finalmente el elegido por el público y se queda en la casa de Guadalix de la Sierra.

Alba Carrillo

Alba Carrillo ha decidido cambiar completamente su manera de comportarse dentro de GH VIP 7. El jueves pasado tuvo una de sus peores noches en el concurso y es que terminó explotando con todos los concursantes, hasta con sus amigos. Jorge Javier Vázquez se vio en la obligación de darle un toque de atención por las continuas quejas hacia la organización del programa y además, pudo hablar con su madre. Esto ha supuesto una inyección de energía y de fuerza para luchar y conseguir estar más estable dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y sin duda, lo ha conseguido.

Hace una semanas, Belén Esteban -molesta por haber oído hablar a la concursante criticar su concurso- envía un tweet a la modelo que decía lo siguiente: “Para Alba: Te parece bonito que tengas que criticar mi concurso para justificar tus continuos errores? Yo gané, a ver en qué puesto quedas tú. Un beso para Mila”. Alba Carrillo se quedaba entonces muda al leer lo que su excompañera de trabajo había puesto en las redes sociales sobre ella y confesaba que no contestaría en el momento, que esperaría unos días para explayarse en el blog.

La respuesta no se ha hecho esperar y que, Alba Carrillo, ha querido aprovechar estos días en los que se encuentra mucho más animada para explicar a todo el mundo por qué habló de Belén Esteban y del concurso que ella hizo. No sabemos si por estrategia o porque verdaderamente siente que lo hizo mal, la modelo ha reconocido su error y ha pedido disculpas en su blog personal por todo lo que dijo de la Esteban. Además, no duda en pedirle que no abuchee más cuando esté en el plató porque lo pasa mal y se siente humillada:

“A Belén Esteban, a la que prometí una contestación por aquí: Te pido disculpas si juzgué tu programa. Seguramente yo salga en cualquier momento y, por supuesto, no ganaré. Yo siempre te he tenido mucho cariño y cuando trabajé contigo en ‘Sálvame’, sentí mucho tu apoyo y siempre me sentí protegida por ti. Por eso, me duele tanto que abuchees cuando contesto los domingos. Tú sabes lo difícil que es está experiencia y sabes lo que puede doler y desestabilizar un abucheo o un mal grito. Entiendo que no te guste mi concurso, que juzgues lo que hago mal, pero, por favor, no me abuchees, me siento humillada. Muchas gracias y un beso enorme, Belén”.

De esta manera, Alba Carrillo ha firmado la paz con Belén Esteban y aquí empiezan los debates entro los espectadores ya que muchos afirman que como la colaboradora de Sálvame tiene muchos apoyos, no quiere que se posicione en su contra porque esto le perjudicaría. Otra corriente de opinión que hay es que verdaderamente, la concursante ha sentido que cometió un fallo con la princesa del pueblo y que sus disculpas son de lo más sinceras posibles.