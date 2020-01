Así fue el tenso reencuentro de Adara con Gianmarco

Este domingo comenzó ‘El tiempo del descuento’ y uno de los reencuentros más esperados por todos los seguidores de GH VIP 7 era el de Adara Molinero y Gianmarco. Después de exponer su vida en los diversos programas de televisión y revistas de tirada nacional, la ganadora del VIP y el italiano se volvía a ver las caras. Recordemos que llevaban sin compartir el mismo espacio físico desde el 19 de diciembre, día que fue la final.

A pesar de los deseos de los fans de la ‘pareja’ nunca llegaron a establecer una relación sentimental afuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Por eso, este reencuentro era uno de los reencuentros más esperados. Lo cierto es que, tal y como dijo Jorge Javier Vázquez, al principio tuvieron una relación propia de ascensor. Lo típico que te dices con tu vecino cuando no te queda otra que subir o bajar con él. Hasta que se produjo la conversación que ambos estaban esperando desde antes de Navidad.

“Desde que he salido lo único que has hecho ha sido exigirme, exigirme y exigirme, sabiendo que yo tengo una situación muy complicada” le recriminaba Adara Molinero y es que la ganadora de GH VIP 7 se encuentra completamente decepcionada con el italiano y ya explicó que nunca nada volverá a ser como antes. De hecho, en su vídeo de presentación deja la puerta abierta a una reconciliación con Hugo Martín Sierra, padre de su hijo: “Hugo me ha dado tiempo y yo se lo he dado a él. Siento que se me está exigiendo muchísimo que me aclare ya y es una situación muy difícil, porque es una familia al final”.

La conversación no llegaba a buen puerto porque Adara no dejaba hablar a Gianmarco y este mostraba signos de chulería, por eso la modelo explicaba que: “Me parece que vienes muy subidito”.

Otro de los temas que tenían que resolver es la famosa conversación que tuvieron por teléfono, que supuestamente Gianmarco pidió a Antonio David que la grabase para luego sacarle partido: “Tú me pusiste que estabas solo en la habitación y me mentiste. No me fío de ti, me has decepcionado muchísimo y eres una persona completamente diferente a la que conocí aquí. Me pareces un egocéntrico. Eres un mentiroso. Di que has salido, que no querías saber nada de mí y ya está”.

El final de este polémico reencuentro fue más conciliador de lo que todo el mundo se esperaba. Jorge Javier Vázquez, que en ese momento le quitó el puesto de Celestino al Maestro Joao, les pidió que se miraran a las ojos. Ninguno de los dos pudo aguantar la risa y fueron pocos los segundos que duraron sin apartarse la vista. No sabemos que puede pasar en este ajuste de cuentas de todos los concursantes pero lo cierto es que ya estamos deseando que llegue el martes para saber cómo evolucionan las relaciones.