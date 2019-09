Anabel Pantoja se enteró que estaba nominada el domingo durante la gala del Debate con Jordi González al mando y es que esto significó un duro golpe para la sobrina de Isabel Pantoja que no esperaba bajo ningún concepto que esto sucediese. Este jueves se ha producido la primera expulsión de esta edición de Gran Hermano y todo se lo jugaban la prima de Kiko Rivera e Irene Junquera. Muchos aseguraban que sería esta última la que abandonaría la casa, ya que es la más desconocía pero todos ellos se han equivocado.

La primera expulsada de la casa ha sido Anabel Pantoja y lo cierto es que nosotros nos hemos quedado de piedra al saber que la sobrina de la tonadillera ha sido la persona con menos votos para que se quede en el concurso. Un vez en la sala de expulsión, las dos nominadas recibieron una sorpresa por parte de un familiar y como no, la de la concursante de Cantora era su tita. Isabel Pantoja entró por teléfono para animar y apoyar no solo a su sobrina sino a la que en esos momentos era su contrincante, además, Jorge Javier Vázquez tuvo que llamarle la atención porque al final de la conversación, la madre de Kiko Rivera dio más detalles de los que tenía que dar.

“¿Y ese roneo de qué? ¡No ronees!” le decía Isabel Pantoja a su sobrina y esta se quedaba de piedra porque no esperaba esas palabras y además, parece que no entendía nada de lo que le estaba diciendo su tía. Por eso, la tonadillera la quitó de dudas diciendo: “El roneo con el italiano, que no ronees más”. Anabel Pantoja abría la boca como muestra de sorpresa y decía: “Pero si yo no he roneao, ¿qué se habrá visto? Madre mía...”

Después de este momentazo, Jorge Javier Vázquez pronunciaba su nombre como la primera expulsada de Gran Hermano VIP 7 y es que parece ser que las llamadas de Isabel Pantoja a sus familiares cuando están en realities no dan buena suerte porque lo mismo sucedió con Isa Pantoja, la misma noche que la llamó, salió expulsada.

Una vez en el plató, Jorge Javier Vázquez le dio su opinión de por qué había tenido tan poco apoyo y es que, lejos de decirle que su familia se puso a defenderla por redes sociales a partir del domingo... su opinión tiraba más por el apellido Pantoja: “Para determinado público puede haber una sobredosis de Pantoja y se quedan con los personajes que conocen de toda la vida. Creo que la audiencia si que apoya de manera masiva a Isabel Pantoja por su trayectoria artística y a Kiko lo apoyó hasta el final porque lleva muchos años ganándose el favor del público. Su hermana fue a primera expulsada porque la vieron como una copia de Kiko y tú, eres una Pantoja que se está abriendo camino pero que todavía no tienes tanto apoyo como para seguir”.