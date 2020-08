Anabel Pantoja muestra su cuerpo en bikini con unas motivadoras declaraciones

La publicación fue acompañada de un mensaje motivador para aquellas personas que no se sienten a gusto con su cuerpo. “Hace un par de años creo que jamás me hubiera puesto este tipo de bikini, que por cierto me encanta. Me veía ridícula, gorda, me iba a mirar todo el mundo y mira lo que te da el pasar de la gente, el estar segura de ti, y sobre todo verte buenorra. Es cierto que tengo que bajar algunos kilos, porque aún me creo que estoy confinada, igualmente soy esta que veis”, afirmó la sobrina de Isabel Pantoja en Instagram.

Sus seguidores no han dudarlo en mandarle todo su apoyo a Anabel y decirle lo “guapísima” que está.