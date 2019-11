Anabel Alonso protagoniza una tensa discusión con Tamara Falcó y abandona ‘MasterChef’

Anabel Alonso ha tenido uno de sus peores días en MasterChef. La humorista ha estado dejándose la piel en cada uno de los programas de esta edición y lo cierto que ha elaborado platos que no solo han dejado con la boca abierta al jurado sino también a sus compañeros. La expulsada de esta semana ha sido ella y es que ya sabemos que todo influye en los hornos de la cocina de TVE, ¡hasta una discusión con un compañero te puede quitar la concentración!

La semana pasada, Ana Milán tuvo un mal día en el que, por mucha imaginación que le pusiera, luego no era capaz de reflejarlo en sus platos, por lo que el jurado creyó que la justa expulsada era ella. Lo mismo ha pasado esta semana. Anabel Alonso se sumergía en una discusión tremenda con Tamara Falcó.

El enfrentamiento se produjo en la prueba de exteriores, cuando se cambiaron a los capitanes de los equipos y entró la actriz a coordinar al grupo junto con Tamara Falcó, Félix Gómez y Juan Avellaneda, que tuvieron un momento muy tenso después de tener que empezar los platos de nuevo por errores que se habían cometido. Para la humorista no era suficiente lo que estaba haciendo en las cocinas la hija de Isabel Preysler y le recriminó más actividad. Esto no le sentó nada bien a la influencer y mucho menos las formas con las que se dirigió a ella: “¡No me faltes el respeto!”, le dijo.

Finalmente, Anabel Alonso no puso superar la última prueba y se quedó fuera del concurso. La actriz quiso agradecer al programa la experiencia y se despidió con ese humor que le caracteriza, dándole un beso en la boca a cada miembro del jurado.