Acusan de agresión sexual al sacerdote y corresponsal en Roma, Antonio Pelayo La presunta víctima es un hombre de 40 años, también relacionado con el ámbito de la comunicación

Jueves, 23 de octubre 2025

Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, de 81 años, ha sido acusado por la Fiscalía de Roma de agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco. La información ha sido adelantada por el periodista Giulio de Santis en el diario italiano Corriere della Sera.

Según los documentos judiciales y la denuncia presentada, la supuesta víctima es un hombre de 40 años, también vinculado al ámbito de la comunicación, que habría sido invitado por Pelayo a cenar en su domicilio. Tras la invitación, tal y como se señala en la denuncia, el sacerdote intentó forzar al periodista a mantener una relación íntima no consentida. Ante la situación, la víctima intentó escapar, solicitando ir a la cocina, momento en el que Pelayo, supuestamente, adoptó un comportamiento más agresivo. Finalmente, el periodista logró marcharse, y decidió presentar la denuncia días después.

La Fiscalía de Roma ha llevado a cabo esta investigación durante los últimos cinco meses, revisando todas las diligencias y los testimonios aportados. Según las autoridades, los hechos han sido «suficientemente acreditados» para formalizar la acusación de agresión sexual contra Pelayo. La investigación reconstruye los eventos desde la hospitalización del Papa Francisco en el Policlínico Gemelli hasta su fallecimiento el pasado 21 de abril, periodo durante el cual ocurrieron los presuntos incidentes.

Los documentos judiciales señalan que Pelayo se disculpó posteriormente con la víctima a través de mensajes de texto, admitiendo un comportamiento inapropiado. Sin embargo, esto no ha impedido que la Fiscalía avance con la acusación, señalando que los testimonios y pruebas recabadas permiten sustentar la gravedad de los hechos. El caso ha generado preocupación en el ámbito mediático y religioso.