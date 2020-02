A la tercera va la vencida: Jero se lleva el premio más alto en su paso por “¿Quién quiere ser millonario?”

Jefe de Protocolo de la Universidad de Salamanca y aficionado a concursos de televisión, Jero Hernández comenzó a hacerse conocido por su participación en programas como “Pasapalabra”, “Saber y Ganar” o “Cifras y Letras”. Sin embargo, en la noche de este miércoles volvió al concurso en el que participó por primera vez: “¿Quién quiere ser millonario?”. Cabe recordar que el salmantino acumula premios que superan la cifra de 270.000 euros tras concursar en numerosos programas de televisión.

Aprovechando su participación en el programa, Jero confesó a Juanra Bonet, presentador del programa, que le hacía “mucha ilusión volver a ‘¿Quién quiere ser millonario?’” porque la primera vez que fue a un concurso “fue a este concurso” hace 20 años aunque aprovechó para decir que no le fue muy bien. El premio que se llevó tras su primera aparición en concursos de televisión fue “un llavero de la cadena” que lo organizaba y que “no tenía ni llaves”.

Tras pasar por otros, el televisivo volvió a visitar el programa en 2009, cuando Antena 3 lo retomó, logrando llevarse 12.000 euros. La de la noche de este miércoles se trata de la tercera vez que el salmantino se sentaba en la silla de “¿Quién quiere ser millonario?” buscando una nueva oportunidad, en la que no le fue nada mal. Jero consiguió llevarse 20.000 euros, la cifra más alta en su paso por este concurso.

El salmantino logró llegar hasta la pregunta número 12, haciendo uso de alguno de los comodines, en la que utilizó el 50:50 reduciendo las opciones a dos. El enunciado de esta era: “Una de ellas no es una puntada básica de costura a mano” y Jero se quedó con la opción D: “escapulario”. Sin embargo, la respuesta correcta era la B “Punto María” por lo que el paso del concursante terminó con 20.000 euros.

Durante su participación no faltó el recuerdo a otro de los salmantinos más queridos en el mundo de los concursos de televisión: José Pinto. El ganadero, que falleció hace un año de forma repentina, tuvo un pequeño homenaje durante la participación de Jero. La pregunta no era sencilla “¿Cuántos hombres han pisado la luna?”. Jero no dudó respondiendo “como diría el gran José Pinto: de cabeza a por el doce” marcando así la casilla que le hizo pasar a la siguiente pregunta. Juanra Bonet, que también vivió numerosos momentos con el ganadero salmantino en ‘¡Boom!’, añadió: “has dicho José Pinto y me lo he imaginado ahora mismo en la luna, viéndonos desde ahí partiéndose de risa”.

Para ver el programa completo pincha aquí.