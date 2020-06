Fani Carbajo ha vivido uno de sus momentos más amargos en televisión. Y es que la organización de "La casa fuerte", ‘reality’ en el que está concursando con su pareja Christopher, le ha dado la oportunidad de descubrir todo lo que su familia ha dicho sobre ella en los últimos días. La madrileña, atónita, ha tenido que ver los vídeos en los que su tía Raquel asegura que ejerció la prostitución y que además había hablado mal de su madre e intentaba no ir a visitarla cuando ésta estaba hospitalizada.

Muy enfadada, Fani ha sostenido que "yo nunca he hablado mal de mi madre, solo dije y malamente dicho que era sueltecilla. Antes de que yo dijera eso y saliese el titular Raquel y yo ya no nos hablábamos. Ella ya le estaba poniendo comida caliente al hombre que nos trató mal a mi hijo y a mi. Ella no aguantaba a mi madre".

La concursante de ‘realities’ ha negado, vehementemente, haberse dedicado al oficio más antiguo del mundo. Afectada, Fani ha confesado sin avergonzarse que "he robado para que mi hijo comiera porque su padre no nos pasaba ni un duro". "Llevo trabajando desde los 14 años y nunca me ha faltado para comer y cuando me ha hecho falta se lo he pedido a mi familia", afirmó la joven antes de asegurar que "solo quiero una infancia y un futuro para mi hijo el que yo no he tenido". A punto de romperse, la madrileña aseguró que "tampoco se me hubiese caído la cara de vergüenza si lo hubiese hecho" por su pequeño.

Apoyada en todo momento por Christopher - que no daba crédito a lo que la familia de su prometida ha contado en diferentes platós de televisión - la concursante pidió al programa "salir mañana mismo para tomar medidas y demandarla".

Completamente en shock, Fani ha sufrido sin duda una dolorosa traición que no esperaba y de la que, según parece, le va a costar recuperarse. Pero ante todo, y manteniendo la compostura pese a todo, la polémica concursante de "La isla de las tentaciones" ha querido dejar claro que va a demandar a su tía porque es rotundamente falso que haya ejercido la prostitución.