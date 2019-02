Así expulsó Risto Mejide a Arcadi Espada del plató de "Chester"

El Chester que ha emitido Cuatro este domingo 17 ha estado marcado por la polémica. Risto Mejide ha invitado a Arcadi Espada a finalizar la charla antes de tiempo. Es la primera vez que ocurre que el entrevistado se va antes de acabar el programa.



"Para mí, las personas son absolutamente intocables". Con esta frase de Arcadi comenzaba el momento más tenso de la charla. Risto aprovechó este argumento de su invitado para preguntarle por las personas con Síndrome de Down, a las que Espada atacó en uno de sus artículos. En ese instante, Risto hizo llamar al padre de un niño con Síndrome de Down al plató, cuya intervención emocionó a todos menos a Arcadi. La secuencia termina con el periodista expulsado del plató.





