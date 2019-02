Makoke ya es historia: Kiko Matamoros se vuelve a casar en junio

La exmujer de Kiko Matamoros, Makoke, ha explicado para una revista cómo fue el momento de la firma de su divorcio ante notario. La exconcursante de 'GH VIP' ha contado con todo detalle el procedimiento añadiendo que incluso se tomaron fotografías el momento.

Makoke contó que los papeles llegarían en San Valentín, el día de los enamorados, y Kiko confirma que no sabe si ya los ha recibido o todavía no. Durante la conversación en el plató de 'Sálvame', el polémico colaborador ha explicado que solamente le importa una cosa sobre dichos papeles: "Con tal de que me den el divorcio el 21 de junio, que me pienso casar ese día, va bien".

De esta forma tan inesperada confirma que ya sabe hasta cómo será la celebración: íntima, para 40 o 50 personas y con buena música, en concreto jazz. La polémica se reaviva con una nueva boda de Matamoros, ya que se trata de una nueva incógnita los colaboradores de su programa que serán elegidos para asistir como invitados al enlace.

Sin embargo, el dato más curioso de la inesperada boda es que será 24 horas antes de la de Belén Esteban.

