Bibiana Fernández pasa por el quirófano

Bibiana Fernández ha regresado a El Programa de Ana Rosa tras unos días fuera de la pantalla. El motivo no es otro que Bibi ha pasado por chapa y pintura y se ha realizado unos retoquitos como ella misma ha confesado de primera mano.



La guapa Bibiana, se ha sometido a una abdominoplastia, que le ha mantenido en reposo en cama la mayor parte del tiempo. Pero no solo se ha retocado el abdomen, sino también la zona de los labios.



Según ha confesado la actriz y colaboradora desde su sillón de Ana Rosa, "me han realizado un cortecito en la zona del labio" para reducir el espacio interlabial de la encía.



Bibiana Fernández explicaba que le gustaría tener su cuerpo de cuando tenía 40 años: "Quería tener la cara como cuando tenía 40 años y me ha cortado parte dentro del labio".





Con mucho humor, y tras sus problemas con Hacienda y con su comprada por Alaska y Mario, explicaba que "su cuerpo era su patrimonio" y añadía que "el cascarón lo tengo que conservar".Durante su convalecencia, Bibiana ha ido subiendo fotos que le traían muchos recuerdos y en los que estaba cañón, como sigue ahora aunque no se lo crea pero con una diferencia de unos años, claro está.Sin embargo, este tipo de recuperaciones no son del todo muy fáciles porque aunque en el labio casi no se le nota para nada la cicatriz interior, según comentaban sus compañeros, en cuanto a la abdominoplastia, Bibiana tiene que ir con faja y su recuperación no es coser y cantar: "¡Ay! Familia este sillón que tanto quiero y tanto extrañé, la faja es un coñazo pero ya estoy aquí, feliz lunes energía a tope".Bibiana, preparada para cumplir 65 años el próximo 13 de febrero, quiere llegar 'a la edad por antonomasia de la jubilación' más guapa que nunca.