Guerra abierta entre Sofía Suescun y Kiko Rivera

La convivencia está que arde dentro de la casa de Gran Hermano y parece que la temperatura solo hace subir, siendo Sofía Suescun el gran foco de calor de Guadalix.

La ganadora de Supervivientes y Kiko Rivera se han declarado la guerra. Aunque al principio parecía que se llevaban bien y que el pique entre ellos era solo un juego, las semanas dentro de la casa ha enfrentado a los "cantantes"

Suescun se refugiaba en Alejandro Albalá, cargando contra el que fue su cuñado: "Dice que le daba asco mi manera de jugar, ¿has mirado la tuya malmetiendo a la gente? No te gusta la manera de jugar, vale, ¿pero asco? Mírate al espejo". Además, Sofía iba más allá y desde el confesionario continuaba: "Este hombre que se ha estudiado, toda mi vida de pé a pá. Tranquilo hijo, que eres pantojito. Has demostrado que eres un bajuno un sin huevos y un traicionero, paso de ti", cargando duramente. Aunque las declaraciones más fuertes de Sofía llegaban cuando incluía en sus ataques a Isabel Pantoja: "Gracias a Dios mi madre, sin dinero apenas, una persona humilde, ha conseguido muchas cosas que la suya pues no lo ha conseguido...". Unas declaraciones que sin duda ofenderán al Dj y es que Anabel Pantoja ha asegurado desde el plató de El Debate que cuando su primo se enteré "arderá Troya".

Kiko por su parte también ha aprovechado para ir contra Sofía, comentando con el resto de sus compañeros que no le gusta la manera en la que juega y como se dedica a malmeter entre todos los compañeros.

Pero este no es el único frente abierto de la hija de Maite Galdeano, que también se ha enfrentado a Candela después de que soplará el cuello de Antonio Tejado. A la andaluza le dio un ataque de celos y no dudó en enfrentarse tanto a su compañera como a su pareja, asegurando que se sentía como una tonta y que parecía que estaban tonteando en su propia cara. Una situación que ambos desmintieron entre risas.

Y aunque esta semana Sofía ha conseguido salvarse de la nominación, todo apunta a que es una de las grandes contrincantes de la casa y por ahora solo acerca posturas con Alejandro Albalá, al que cada vez está más unido.

