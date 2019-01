Terelu Campos se derrumba en su vuelta a la televisión: explica todos los detalles de sus operaciones

Tererelu Campos ha regresado a la televisión después de someterse a una doble mastectomía el pasado 12 de octubre. Una operación que ha supuesto todo un "infierno" para ella, tal y como reconoce en su demoledor testimonio.

La colaboradora se derrumbó nada más pisar el plató de Sábado Deluxe anoche, emocionándose al recibir el fuerte aplauso del público y reconociendo que: "No sabía cuando volvería a pisar este plató". La colaboradora después se sinceraba con Jorge Javier Vázquez en una íntima entrevista en la que desvelaba los momentos más duro de esta larga lucha.

EL APOYO DE MARÍA TERESA CAMPOS

"Ella ha sido mi bastón todo este tiempo. Me ha acompañado a todas las curas, pero yo no quería que entrara dentro conmigo", confesaba Terelu sobre la relación con su madre, María Teresa Campos, y como ha sido un pilar fundamental durante este tiempo.

"Ha sido muy duro verla detrás de un biombo", reconocía Terelu, que explicaba que no ha dejado que su madre le vea las heridas de la operación porque "no quiero que tenga ese recuerdo, hay cosas que los médicos ven normales y son horrorosas".

TERELU TOCA FONDO

Pero lo peor para Terelu ha sido tocar fondo anímicamente, llegando incluso a plantearse tirar la toalla. "Estoy en proceso, pero no me estoy tratando ni nada. ¿Miedo al bajón? No, porque ya lo he tenido. Para que yo diga que tiro la toalla... esa frase es fruto de la desazón, de la desesperación, de no entender porqué pasa todo esto", reconocía la colaboradora.

"Tú no sabes lo que es estar más de dos meses sin poder apoyar la espalda. Veía 'Sálvame' así", colocándose con la espalda para alante y los brazos sobre las piernas. Aunque no solo han sido los fuertes dolores de espalda, de donde le sacaron la grasa para reconstruirle el pecho, además sentencia: "psicológicamente para una mujer el pecho es muy importante".

UN TERCERA INTERVENCIÓN

Pero aunque Terelu empieza a ver la luz al final del túnel, esta dura batalla no ha terminado y ha confesado que todavía queda una tercera intervención. "Yo creía que con lo que me habían hecho ya era suficiente, pero no. Esta operación formaba parte de lo previsto. Es una cuestión en parte estética, pero es lógico, después de todo lo que he pasado no me puedo quedar hecha un horror, hay que remodelar, arreglar, sacar grasa... inyectarla en las zonas necesarias", explicaba la entrevistada, que muy pronto volverá a tener que pasar por quirófano.

Pero también hay buenas noticias, y es que incluso con esta operación pendiente Terelu regresará el próximo martes a su trabajo en Sálvame. Una reincorporación a la que tiene muchas ganas y que seguro le dará mucha fuerza.

EL APOYO DE CARMEN BORREGO

Y como no podía ser de otra manera, Terelu no abandonaba el plató sin abordar la polémica y explicar si se había enfadado con su hermana por la entrevista que concedió a Mila Ximénez. Terelu defendía que era absolutamente falso y que no se había enfadado y aprovechaba para agradecer a su hermana que: "prácticamente ella y Juanjo se han mudado a mi casa para ayudarme", volviendo a emocionarse.

