La concursante más 'salmantina' de Gran Hermano Dúo

La nueva edición del reality show más visto de Telecinco, 'Gran Hermano Dúo', comenzó en la noche de este martes para acoger a las parejas (y tríos) en la casa con más cámaras de Guadalix. María del Mar Cuena Seisdedos, más conocida como Yurena, ha comenzado su andadura y las últimas noticias que teníamos de ella están relacionadas de cerca con Salamanca. La cantante grabó su último videoclip en Salamanca junto a la artista salmantina Alba Soler, en el que recorren la ciudad en limusina, pasan por la zona de Van Dyck y también por un conocido local de la ciudad.

La artista de los mil nombres (Tamara, Ámbar, 'No cambié',Yurena...) ha entrado como nueva concursante en la casa de GH Dúo. Sin embargo, este no es el primer reality show en el que participa: ya lo hizo en 'Hotel Glam y en 'Supervivientes 2016'. Los concursantes de esta nueva edición entran por parejas o tríos y su acompañante es Juan Miguel Martínez, peluquero, cantante y estuvo casado con Karina. Este fue finalista en 'Hotel Glam' y ganó, junto a Yola Berrocal 'GH: El reencuentro'.

Sin embargo, otras parejas de concursantes también lucharán por el maletín, esta es la lista completa:

KIKO RIVERA JUNTO A IRENE ROSALES

El Dj y su mujer fueron los primeros en confirmar su participación en la final de 'GH VIP'. El hijo de Isabel Pantoja dijo estar muy emocionado por volver y prometió durar "más de cuatro días". Sin embargo, Irene Rosales afirmó que no está "acostumbrada a tantas cámaras pendientes de mí las 24 horas. He pasado de nada a todo".

ANTONIO TEJADO Y CANDELA ACEVEDO

El colaborador de 'Sálvame' y su pareja fueron la segunda pareja confirmada del reality. Tejado ya participó en 'Supervivientes 2016', en la misma edición que Yurena con la que protagonizó momentos tensos en la primera semana, pero tuvo que abandonar por problemas de salud.

YLENIA PADILLA, FEDE Y RAQUEL LOZANO

El primer trío de la edición. La de Benidorm regresa a la televisión tras un tiempo apartada de las cámaras renovada por dentro y por fuera y su primer día en el concurso ha regalado momentos que han sido muy compartidos en las redes sociales. La rubia entró en el concurso sin pareja y finalmente formará trío con Raquel y Fede, ex novio de las dos concursantes. Raquel también tuvo algo con Suso, además de acaloradas discusiones con otra de las concursantes de 'GH Dúo?: Sofía Suescun.

SOFÍA SUESCUN Y ALEJANDRO ALBALÁ

La ganadora de 'GH 16' y de 'Supervivientes 2018' vuelve a la casa de Guadalix acompañada de su ex pareja (y la de Chabelinta). Junto a Alejandro Albalá escribirán un nuevo capítulo en su historia de idas y venidas con petición de matrimonio incluida. El ex de Chabelita se reencuentra también en la casa con el hermano de su ex pareja, Kiko Rivera.

MARÍA JESÚS RUIZ, JULIO RUZ Y CAROLINA SOBE

El otro trío de la edición, formado María Jesús Ruiz, su ex pareja, Julio Ruz, y la mujer con la que presuntamente le fue infiel, Carolina Sobe. Este grupo dará mucho que hablar ya que lo forman tres personalidades muy mediáticas que han recorrido los platós de Telecinco.

FORTU Y YOLI

La pareja cierra la lista de concursantes de la edición. Tras 8 años de relación entran en la casa donde tendrán que convivir con Carolina Sobe, que ha confesado que el cantante de Obús es uno de los hombres de su vida y que la dejó marcada al verlo.

Las escaleras más singulares de Salamanca

A juicio la mujer que quedó encerrada en una peluquería de Gran Vía a la que fue a robar

Llega una masa de aire polar a Salamanca con la que se desplomarán las temperaturas