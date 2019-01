Makoke, a la espera de un burofax de Julio Iglesias para que se retracte

Parece que a Makoke se le complica este inicio del 2019. No terminó muy tranquila el 2018 por sus diferencias con el que ha sido su marido Kiko Matamoros y el 2019 comienza complicado por haber contado su relación con Julio Iglesias.

Según revelaba la periodista Gema López, Makoke podría recibir un burofax de Julio Iglesias en el que desmentiera publicamente que habría mantenido una relación con el cantante de De niña a mujer: "Publicamente tienes que desmentir que no has mantenido ninguna relación con él. No te piden que rectifiques un encuentro, sino una relación".

Ante la noticia Makoke no se ha mostrado muy nerviosa pero ante la insistencia de los periodistas del programa de Sálvame ha explicado que "a nadie le agrada, pero yo he confirmado una parte de mi vida que no tengo ningún reparo en negar. Pero yo no quiero hablar de este tema". Además especificaba la madre de Javier Tudela: "No he hablado, simplemente no he negado".

López se tiraba a la piscina: "Yo te pregunto directamente, ¿cobraste dinero por guardar silencio? ¿Julio (Iglesias) ha podido pagar dinero para que no salgan estas hisotrias a la luz?". A lo que Makoke respondía: "Jamás".

En cuanto a por qué no lo había contado hace tiempo la rubia confesaba: "No lo conté porque no me sentía orgullosa de estar con una persona 26 años mayor que yo".

Muy prudente, Makoke seguía comentando para no tener que hacer frente a más preguntas: "No voy a hablar y más sabiendo que me va a demandar. Pero es mi verdad y punto".

Makoke no tiene miedo a ninguna represalia ni burofax: "Yo mi verdad es mi verdad". Y tiene muy claro que si le llegara cualquier acción legal, que no desmentiría lo que no ha negado ni daría un paso atrás: "No".

