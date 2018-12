Cristina Pedroche posa de nuevo semidesnuda para promocionar las campanadas

La cuenta atrás para Nochevieja ha comenzado, y Cristina Pedroche ya está calentando motores para el que se convierte en su look más comentado del año. La presentadora lleva ya varios días dando pistas a sus seguidores sobre el modelito con el que nos sorprenderá esta vez, del que ya ha adelando que será muy diferente a lo que estamos acostumbrados.



Y para darle más juego si cabe, Cristina ha subido una foto a su cuenta de Instagram que nos ha dejado boquiabiertos y que, efectivamente, es distinto a lo que nos tiene acostumbrados.





En la imagen vemos a la presentadora desnuda de cintura para arriba y vestida únicamente con una impresionante falda negra de plumas. No sabemos si el look de la presentadora irá al hilo del de la noche del 31 o si está jugando al despiste y nos ha dejado una pista completamente falsa para que la sorpresa sea aún mayor.Lo que está claro es que nos está dando muchísimo juego con su manera de prepararnos para su look de Año Nuevo y que la expectación con su vestido es máxima.