Mónica Hoyos: "Miriam quería estar conmigo en la cama, pero no se con qué intención"

Tras su paso por Gran Hermano VIP 6, Mónica Hoyos visitaba este sábado el plató de Sábado Deluxe para aclarar todas las polémicas que han surgido dentro y fuera de la casa mientras ella estaba en el reallity, con Carlos Lozano y Miriam Saavedra en el punto de mira de la actriz, como no podía ser de otra manera.



Desde el minuto uno en el que se sentó en el plató del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, la invitada disparaba contra el padre de su hija y su ex pareja argumentando que a ella le afectó muchísimo la visita de Carlos a la casa de Guadalix de la Sierra. Un episodio marcado por un fuerte enfrentamiento de Miriam y Carlos contra ella. Algo que Mónica considera que estaba pactado previamente por la expareja y aseguraba que, en una parte inédita, escuchó una conversación entre la es pareja en la que se percata que lo tenían apalabrado.



En su cruzada contra Miriam, la presentadora afirmaba que entendía perfectamente y no le resultaba sorprendende que Carlos haya dejado de ir a las galas a defender a Miriam, añadiendo además, que si ella hubiera dado ese espectáculodentro de la casa, tampoco estaría.



MÓNICA HOYOS, MUY DOLIDA POR EL CAMBIO DE ACTITUD DE CARLOS LOZANO HACIA ELLA



Mónica también se mostraba muy dolida con su expareja por el trato que ha tenido hacia ella en los últimos tiempos y no entiende tampoco, el cambio de actitud del presentador porque, desde su punto de vista mantenían cierta cordialidad. Una relación en la que, como contaba a Jorge Javier y a los colaboradores, "Muchas veces he tenido que actuar como la madre de Carlos. He tenido que tirar de él en muchas ocasiones". Y explicaba que está harta de que le digan constatemente que sigue enamorada de una persona que, a su modo de ver, le ha hecho mucho daño a la hija que tienen en común: "Es el padre de mi hija, pero no siento nada por él, ya me he cansado de explicarlo. Carlos ha hecho daño a la persona que tenemos en común y eso no se lo voy a perdonar nunca".



MÓNICA HOYOS: "MIRIAM QUERÍA ESTAR CONMIGO EN LA CAMA, PERO NO SE CON QUÉ INTENCIÓN"



Durante su estancia dentro del concurso, los enfrentamientos entre Miriam y Mónica eran una constante, pero, como se insinuó ayer en el plató de Telecinco, en alguna ocasión habría habido algún acercamiento por parte de Miriam con la intención de tener algo más, pero en un sentido más afectivo que conflictivo. Según confesaba Mónica, alentada por María Patiño, durante una fiesta Miriam estaba empeñada en pasar más tiempo con ella, llegando incluso a meterse con ella en la cama. "Miriam quería estar conmigo en la cama, pero no se con qué intención", explicaba la invitada el sorprendente episodio.



MÓNICA HOYOS SOBRE MIRIAM SAAVEDRA: "LA HE HECHO GANADORA, ME TENDRÁ QUE DAR EL 20% DEL PREMIO"



Una de las cosas que más le fastidian de su paso por GH VIP es que, en muchas ocasiones, por su actitud altiva con Miriam, le haya ayudado a ganarse el favor de la audiencia. "La he hecho ganadora, me tendrá que dar el 20% del premio", reconocía. "En este culebrón tú has sido insoportable, has demostrado clasismo al tratarla, y eso la gente no lo ha tolerado", intervenía Jorge Javier para hacerle ver a la entrevistada lo que había sucedido y añadía, que su problema ha sido que "no conecta" con el público y que ha intentado conectar dejando de ser ella.



El momento más emotivo de la noche, y en el que Mónica ya no pudo aguantar las lágrimas, fue cuando le pusieron un vídeo de su abuela en el que le aconsejaba que lo mejor que puede hacer es rehacer su vida y demuestre que "ha sido una luchadora desde que nació" para ser feliz. "Si alguien te hizo daño, perdona. No te dejes vencer por nadie", añadía.





