Cuando 'Operación Triunfo' se convierte en pregunta de examen de cuarto de Ingeniería Informática

'Operación Triunfo', desde su vuelta, se ha convertido en uno de los programas de televisión más vistos y, sobre todo, comentados por los jóvenes en redes sociales. El gran éxito del programa ha sido aprovechado por un profesor de la Universidad del País Vasco para hacer su asignatura un poco más atractiva para los estudiantes.



Mikel Villamañe imparte en la universidad vasca Análisis y Diseño de Sistemas de la Información. En ocasiones llamar la atención de los alumnos no es nada fácil pero él se ha sacado un as de la manga que 'triunfa' en televisión: OT. De esta forma, ha realizado a sus alumnos un examen con 14 preguntas basadas en el popular concurso de televisión.





Que tu examen tenga más de 500 "me gusta" ¿cuenta para la acreditación? ?? https://t.co/DTJOiRerpX — Mikel (@mikelvillamane) 3 de diciembre de 2018

Y como todo hoy en día, una usuaria de Twitter ha compartido su propio examen en la red social consiguiendo más de mil 'me gusta' y los 200 'retuits'. Junto a las imágenes de la prueba, escribió el siguiente mensaje: "Cuando estás en 4° de carrera de Ingeniería Informática y tu profesor decide poner este examen". El tuit ha llegado incluso a la cuenta oficial del programa que lo ha compartido añadiendo que les gustaría "mucho ver las respuestas de ese examen".Incluso el profesor que puso el examen se ha unido a la polémica y ha compartido el tuit de su alumna preguntándose conseguir si tantos 'me gusta' "¿cuenta para la acreditación?". Además, Mikel ha añadido que no es la primera vez que hace algo del estilo contestando a una alumna: "El de Eurovisión ya lo puse hace unos años":