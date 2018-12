Makoke reconoce que se casó con Kiko Matamoros sabiendo que le era infiel

Después de la convulsa semana que hemos vivido tras la visita de Makoke a Sábado Deluxe y la entrevista que concedía Kiko Matamoros a la revista Diez Minutos, la ex concursante de Gran Hermano VIP se volvía a sentar en el mismo plató para someterse al polígrafo y destapar todas las verdades de su relación con el colaborador de Telecinco.

Desde que se separaran el pasado verano, la tensión entre la pareja ha ido aumentando poco a poco y ahora mismo ha llegado a un punto muy crítico, protagonizando este sábado el enfrentamiento más duro protagonizado por ambos en televisión.

Makoke se sentaba esta vez en el Deluxe para someterse al juicio del temido polígrafo de Conchita y pudimos conocer toda la verdad que hay detrás de sus 20 años de relación con el ex de Marián Flores en los que, a pesar de que mantenían las apariencias, las infidelidades, engaños y deslealtades eran constantes.

LAURA MATAMOROS, SEÑALADA

Como confirmaba Makoke la semana pasada, uno de los motivos de su ruptura fue que la ex azafata del Telecupón descubriera que su marido se encontraba en un club de dudosa reputación. Una información que conocíamos desde hace meses y que se rumoreaba que había sido ella quien la había filtrado para hacer daño a Matamoros. El polígrafo dictaminó que no había sido Makoke la encargada de airear esa información, a lo que ella contó que solo se lo había comentado a su círculo más cercano: "Yo no he filtrado nada, yo se lo conté a Laura Matamoros como se lo dije a mis íntimas amigas, no para que fuese público".

Una confesión que puso en alerta a María Patiño, quíen insinuaba que precisamente la hija de Kiko podría haber sido quien lo había dado a conocer a la prensa. "¡Makoke se ha comido un marrón que no le corresponde", añadía la colaboradora.

MAKOKE SE CASÓ SABIENDO QUE KIKO MATAMOROS LE ERA INFIEL

Además, gracias a la máquina de la verdad también conocíamos que la ex concursante de GH VIP era consciente de las infidelidades de su pareja y que, a pesar de ello, no tuvo reparos en pasar por el altar con Matamoros. Una revelación que Makoke se empeñaba en desmentir.

JAVIER TUDELA Y LA MADRE DE MAKOKE LES AYUDARON ECONÓMICAMENTE

En su entrevista de esta semana, Kiko Matamoros negaba que el hijo de su ex pareja, Javier Tudela, les hubiera ayudado económicamente y aseguraba que había sido al contrario, tachando al hijo de Makoke de "mantenido". Sin embargo, el polígrafo contradijo al defensor de la audiencia de Sálvame y su ex pareja se atrevió, incluso, a dar las cantidades que su hijo les había prestado para hacer frente a sus gastos.

Otra de las personas que ayudó económicamente a la pareja cuando peor lo estaban pasando, fue la madre de ella. Como pudimos conocer este sábado en el PoliDeluxe, a pesar de esta gran ayuda que les prestó, Kiko Matamoros la insultaba en los famosos emails que se intercambiaba con su supuesta amante.

OTRA ACALORADA DISCUSIÓN ENTRE MAKOKE Y KIKO MATAMOROS EN DIRECTO

Pero el momento más fuerte de la noche llegaba cuando Kiko Matamoros interrumpía de nuevo la visita de Makoke al programa que presenta Jorge Javier Vázquez y vivían una bronca insólita entre ambos en televisión. A pesar de que no había seguido el polígrafo, el colaborador de televisión entraba arrasando. "No voy a mantener un dialogo contigo", comenzaba su intervención.

"Creo que también me tenía que haber separado hace 9 años, en eso coincidimos", continuaba su intervención en la que los ataques contra la que fuera su mujer hasta hace unos meses fueron constantes. "Siempre te han gustado los chulos", decía justificanco su actitud. Y por su fuera poco remataba con un: "No me das asco, me das pena".