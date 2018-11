Vergüenza en OT por la intervención indigna del novio de una concursante

Vergüenza. No hay otra palabra que pueda definir mejor lo vivido este lunes en "Operación Triunfo 2018". Los alegatos feministas, tolerantes y solidarios que han venido repitiendo hasta la saciedad los concursantes de esta edición, se vinieron abajo de un plumazo. La aparición sobre el escenario del novio de María, una de las participantes del 'talent' de TVE, generó una auténtica ola de vergüenza ajena e indignación en todos los telespectadores y en las redes sociales.



Recapitulemos. María era una de las nominada de la última gala junto a Marta. En estos casos, tras las actuaciones de los candidatos a abandonar la academia, aparecen en escena familiares o amigos de los protagonistas. En el caso de María —que acabó finalmente expulsada— acudió su novio Pablo. Con un 'look' muy particular, evidenció un estado más que sospechoso, como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. Sin apenas articular palabra, con una absoluta falta de respeto y una chabacanaría indecente, confesó que lo que más echaba de menos de su novia era "su culo".



Ante la incredulidad del presentador por lo que acababa de oír, les dijo "ya no os pregunto qué va a ser lo primero que vais a hacer si María sale expulsada". Sin pensarlo dos veces, Pablo exclamó "follar, follar". El "caca, culo, pedo, pis" elevado a la enésima potencia. Un espectáculo bochornoso indigno de la televisión pública. Un nefasto ejemplo para los jóvenes que ven el programa. Una representación de lo más asqueroso del ser humano.





Lo peor no fue eso. Los asistentes a la gala en directo jalearon al personaje que seguía demostrando que antes de su aparición se había "puesto" a base de bien. Y el resto de concursantes lo abrazaron con efusividad como engrandeciendo su lamentable comportamiento. Lo dicho, los mensajes feministas que han impregnado esta edición del concurso, la polémica por la "mariconez" de la letra de Mecano y las vueltas que le dan al vocabulario para que sea inclusivo han quedado en la mismísima basura. Porque basura es lo que vimos este lunes.