Así fue la conversación con la que Amaia puso fin a su relación con Alfred

Hacía semanas que se rumoreaba la ruptura entre Amaia y Alfred pero hasta el momento ninguno de los dos había confirmado ni desmentido si habían puesto fin a su relación. La única vez que uno de los dos, Amaia, quiso hablar al respecto, sus declaraciones apuntaban a que su novizgo seguía. "Estoy súpercontenta. Mi relación con Alfred es muy especial y siempre lo ha sido. Yo estoy muy bien con él, yo no tengo ningún problema", afirmaba la pamplonesa a su llegada a la gala People in Red contra el sida. Un acto donde también estaba Alfred.

Según desvela la revisa Lecturas al finalizar el evento se produjo la tensa conversación que dinamitó su relación. Un momento que ha quedado registrado en unas fotografías que hablan por sí solas y que ofrece la citada revista.



Los triunfitos hablan a las afueras del Museu Nacional d'Art de Catalunya. "Es que me dejas así tirado...", decía él. "Alfred, por favor, que no, que no... No voy a dejar de quererte nunca", respondía ella, ante la mirada y actitud suplicante de su novio quien, en ese momento, intentó besarla. Pero Amaia rechazó el beso de Alfred y él rompió a llorar. A pesar de la situación que estaban viviendo el de Barcelona, se quitó su chaqueta para proteger del frío a su chica. Él siguió insistiendo; ella, rechazándole. "No me lo estás poniendo nada fácil, de verdad, nada fácil. No puedo más. Yo sé muy bien lo que hago".Cansada, Amaia le devolvió su chaqueta y se marchó en un taxi mientras Alfred, parado, veía cómo se alejaba. "Compungido", dice la revista, el cantante tuvo que ser consolado por Dulceida, que había salido a tomar el aire cuando se encontró con la escena.