C.Tangana se ríe de 'Operación Triunfo' en pleno directo con un bolero, whisky y vestido de 'Narcos'

La novena gala de Operación Triunfo 2018 tuvo lugar este miércoles por la noche, una velada muy intensa en la que cada vez van quedando menos concursantes y el jurado es más exigente. Aprovechando la vuelta a los escenarios de las Spice Girls, los triunfitos han comenzado rompiendo el hielo en el escenario con uno de los míticos himnos de la formación, Spice Up Your Life. Una actuación que ha obtenido aplausos del público y el beneplácito de los profesores de la Academia: "Nos ha encantado la actuación inicial con las Spice Girls", ha afirmado Noemí Galera.



Además de las actuaciones de los concursantes, la velada contó con grandes invitados: Nerea de OT 2017, Manuel Carrasco, Vanesa Martín y C. Tangana. Todo el mundo sabía que la actuación del madrileño no iba a pasar desapercibida. Y más sabiendo que el joven iba a presentar junto a El niño de Elche su nuevo tema, Un Veneno.





C Tangana cantando un bolero en #OT18Gala9 vestido de Elvis de Aliexpress, bebiendo wisky y con el niño de Elche a la guitarra. No es Torrente 6 es EL TROLEO DEL SIGLO. pic.twitter.com/rdzlVGSMH5 — OLIVER TUIS (@Oli_tuis) 22 de noviembre de 2018

que C Tangana ha ido a OT a reírse de ellos no puedo más pic.twitter.com/G7iiAlpIkC — ?? (@rvbiari) 21 de noviembre de 2018

Nueva jornada de búsqueda del septuagenario desaparecido

'El Dua' se entrega a la Guardia Civil

El 6% de los menores muestra conductas agresivas con sus padres

A diferencia de Booty o Llorando en la Limo,. Ya sabemos que el cantante tiene una puesta en escena muy significativa y esta vez ha vuelto a demostrarlo.Después de interpretar Un Veneno ha salido corriendo del escenario de OT y dejado con las palabras en la boca a Roberto Leal. El presentador, por su parte, ha hecho uso de la ironía: "C.Tangana parece que se ha emocionado. Pues nada, hasta luego, Mari Carmen.. Estas cosas pasan. Un veneno es lo que me ha entrado a mí ahora".