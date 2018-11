Una concursante de 'Operación Triunfo' enseña un pecho en directo

Una de las concursantes que han generado más polémica durante la edición actual de Operación Triunfo ha incendiado las redes tras enseñar un pecho durante la gala. María, conocida especialmente por la polémica con la palabra 'mariconez', vuelve a ser el centro de las conversaciones en las redes sociales por levantarse la camiseta delante de la cámara dejando al descubierto uno de sus pechos.



La concursante de OT no sabía que la cámara estaba emitiendo en directo, por lo que los espectadores de la gala de este miércoles pudieron ver el momento sin censura. "Pensaba que no iba a salir, porque como luego editan cosas...", explicó María en el chat posterior al programa. Noemí Galera, profesora de la academia, justificó a la concursante: "Pues estabas en directo, pero son unas tetas, no es para tanto".







