Conoce al cantante salmantino que defiende al Koala en Gran Hermano VIP

José Bernal, más conocido como 'Chapela', es el salmantino que defiende al Koala en Gran Hermano VIP.

El charro es buen profeta de su tierra, y no duda en invitar a conocer Salamanca al presentador Jorge Javier Vázquez durante la emisión del directo de Gran Hermano VIP. El presentador, con una sonrisa en la boca, no rechaza la invitación: "Me gusta mucho Salamanca, la Casa Lis, me encanta".



Chapela no solo es conocido por ser amigo y defensor del Koala, también es un artista de electro-latino-reguetón. Su primer single se llama 'Traviesa' y en su videoclip podemos verle junto con la famosa Miriam Sánchez.

Parece que la simpatía y el buen humor no es lo único que comparte con el Koala, sino que también tienen en común inquietudes artísticas.

