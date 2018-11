Así fue la participación de Rosalía con 15 años que no gustó al jurado de 'Tú sí que vales'

Antes de convertirse en la reina indiscutible de las listas musicales de nuestro país, Rosalía probó suerte en la televisión cuando solo tenía 15 años. La autora de 'Malamente' demostró personalidad y carácter en la segunda etapa del programa 'Tú sí que vales' que se emitió en Telecinco en el año 2008.

Llegó pisando fuerte, con ganas de comerse el mundo, el escenario y lo que le pusieran por delante. "Yo creo que tengo algo especial a la hora de transmitir", dijo la artista minutos antes de plantarse en el escenario. "Tengo claro que voy a ser artista", añadió.

Subió al escenario acompañada por una guitarra y un medallón de una virgen que le regaló su madre.

Para su primera actuación eligió el famoso tema ´Como en un mar eterno´ de Hanna, con el que consiguió emocionar al público y arrancarles alguna lagrimilla. Algo que no consiguió con el jurado, que no dudó en darle un veredicto de lo más duro.

"Tienes una voz muy bonita, pero esta canción no era la que tenías que haber cantado esta noche" le dijo la experta en reparto de temas, Noemí Galera. Un juicio al que se unió Ángel Llácer, que aseguró que Rosalía tenía "mucho potencial" pero que aún no sabía sacarlo. Dos comentarios negativos que no impidieron que Rosalía pasara a la fase final del concurso.

Lejos de desanimarse, la cantante dejó a un lado su guitarra y se vino arriba con un tema que adornó con una sensual coreografía. Aunque su hazaña no caló del todo en el jurado. "Rosalía, has desafinado bastante", fueron las palabras que Ángel Llácer le dedicó después de que interpretara el tema ´Leave´ de la estadounidense JoJo. Y a esa opinión también se unió Noemí Galera que la aconsejó que tendría que haberse centrado en cantar.

Después de medirse en una semifinal de infarto frente a su contrincante José Antonio, el jurado decidió que fuera él la persona que compitiera por el premio de 30.000 euros que se jugaba en la final, dejando a fuera a Rosalía.

En todo momento, Rosalía se mostró madura, segura de sí misma y consciente de que tenía algo especial que mostrar al mundo y no cabe duda que, con el paso del tiempo, lo ha hecho. Diez años después de su participación demuestra el gran potencial que tenía guardado.