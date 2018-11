Dani Mateo borra un tuit en el que 'echaba el muerto' a los guionistas de su ultraje a la bandera

El humorista y colaborador de El Intermedio Dani Mateo, involucrado en una gran polémica por su inaceptable ultraje a la bandera de España en directo, ha escrito un mensaje en Twitter que ha borrado pocos minutos después en el que apuntaba a la responsabilidad del guionista y no la suya.

Mateo, que ha denunciado "amenazas físicas" para él y su pareja, que ha visto como cinco anunciantes retiraban publicidad del programa y que se veía obligado a pedir perdón esta misma semana, publicaba este miércoles un mensaje en Twitter que ha cabreado a muchos de sus seguidores.

"¿Os imagináis que a Salman Rushdie le hubiese escrito el libro un negro? Pues un poco así estoy... No me digáis que no es un poco gracioso", decía el mensaje que el propio Mateo borraba minutos más tarde. Eso sí, los usuarios han conseguido capturarlo antes de que desapareciese.

El humorista hacía referencia en este tuit a la obra Los versos satánicos, de Rushdie, que los islamistas consideran una blasfemia contra el Islam por su trato a Mahoma. Una obra que ha obligado a su autor a vivir escondido por las amenazas de muerte. Y es que se llegaron a ofrecer hasta 3 millones de dólares por la cabeza del escritor. Nada que ver con su situación y su acto de ultraje a la bandera que ha ofendido a millones de españoles y que ahora le obliga a tener que pagar las consecuencias de semejante afrenta.

El guardia civil condenado por el violento atraco a un empresario en Gran Vía, libre al no ser aún firme la sentencia

La recaudación de la Iglesia salmantina en el 'cepillo' cae a la mitad en tres años

El polémico bando de Valverdón que prohíbe dar de comer a los gatos callejeros, a televisión