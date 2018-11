A Santiago Segura le sale el "monstruo" que lleva "dentro" en Master Chef Celebrity

Santiago Segura, último expulsado de 'master Chef Celebrity', protagonizó una gran bronca con Paz Vega tras la prueba de eliminación de este domingo. El cineasta ya sabía que estaba sentenciado por una mala elaboración de su plato y comentó que la cantante le había comentado que su fallo era haber "atemperado mal".





El paro sube en Salamanca en octubre en 629 personas

Miles de salmantinos en vilo: este lunes se decide quién paga el impuesto de las hipotecas

Esta semana se reiniciarán las obras de la Plaza Mayor tras dos meses de parón

Estas palabras de Paz Vega enfadaron mucho a su compañero que espetó: "Estás a lo mío y a lo tuyo, ¿quién mierda te ha pedido tu opinión?" Ella, que en un primer momento intentó evitar el tema, terminó soltando alguna que otra lágrima tras las palabras de Santiago Segura: "A un tío que está destruido le dices que lo ha hecho mal. ¡Pero tía, déjame tranquilo! ¿A ti quién te ha preguntado tu opinión? Con lo simpático que soy, pero me ha salido el monstruo que llevo dentro"."Soy muy natural y digo las cosas como me nacen, sin ánimo de jorobar a nadie. Me parece que ha sido una reacción fuera de lugar", se defendió Paz Vega. Finalmente, todo terminó con el actor pidiéndole perdón y un beso para hacer las paces.