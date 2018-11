Desnudos en Instagram para promocionar la nueva serie 'Arde Madrid'

Paco León y los protagonistas de 'Arde Madrid' se desnudan en Instagram para promocionar la serie.

Paco León, el director de la serie de Movistar+, y los protagonistas de la producción sobre la vida de Ava Gardner en Madrid han decidido calentar los ánimos llenando Instagram de sugerentes y autocensurados desnudos. Para evitar que la red social les censure las imagenes ha creado stickers de la serie que los han colocado estrategicamente en las zonas 'más calientes'.

Han invitado a sus seguidores a que se unan al Reto Arde (#retoarde) y compartan sus fotos también censuradas.

"Censura tus propias fotos con los stickers ARDE de los stories. NO más pezones femeninos. NO penes. NO pubis. NO gónadas. NO anos. La censura es una oportunidad para agudizar el ingenio. Diviértete censurando!", dice el mensaje con el que Paco León ha abierto la veda y que ha acompañado de una imagen de la propia Gardner.

Los denudos de Imna Cuesta, Antonio Velázquez, Paco León, Valero Rioja son algunos de los ejemplos de personajes públicos que se han unido al reto de 'Arde Madrid'.