Eduardo Casanova: "Operación Triunfo no se merece a una actriz como Itziar Castro"

Desde que se produjo el fulminante despido de Itziar Castro como profesora de interpretación de 'Operación Triunfo' la polémica ha ido en aumento.



Recordamos que tras el reparto de temas para la Gala 7, la directora de la Academia, Noemí Galera comunicaba la noticia del despido de la profesora a los alumnos: "La dirección del programa ha decidido prescindir de Itziar Castro como vuestra profesora de interpretación por no haber conseguido los objetivos esperados a pesar de su entrega y profesionalidad. Esto es como un equipo de fútbol, cuando no llegan los resultados se prescinde del entrenador como revulsivo para el grupo. Y esto no exime a los jugadores de su parte de responsabilidad", les ha explicado antes de anunciar que: "A partir de ahora las clases de interpretación estarán a cargo de Javier Ambrossi y Javier Calvo".



'Los Javis' han ocupado el puesto de la actriz, repitiendo como profesores después de la gran repercusión que tuvo su participación el año pasado.



Muchas han sido las personas que han querido opinar sobre el tema. El último en hacerlo ha sido Eduardo Casanova, el actor, guionista y director de cine se ha posicionado sobre el asunto a través de sus redes sociales.



"Nunca me ha gustado Operación Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco. Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ItziarCastro. Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad", es el contundente mensaje que Eduardo ha dedicado a una de sus actrices fetiche. Itziar participó en Pieles, la ópera prima del madrileño, por la que la exdocente de OT fue nominada en los Premios Goya a mejor actriz revelación.





Los40 Music Awards, Agoney y Miriam, dos extriunfitos de la edición del año pasado también han dado su punto de vista sobre la polémica.



¿Qué opinan los extriunfitos del despido de Itziar Castro de OT? https://t.co/t2NLVrcWJ2 pic.twitter.com/DSuHOL9qjN — CHANCE (@CHANCE_es) 3 de noviembre de 2018 Aprovechando su paso por la alfombra roja de, dos extriunfitos de la edición del año pasado también han dado su punto de vista sobre la polémica.

"A mí me parece que Itziar estaba haciendo un trabajo muy bonito, muy blanco todo y que lo estaba haciendo muy bien. No sé los motivos por los que fue su despido, pero bueno. Lo siento mucho por ella y ojalá pueda reunirme pronto con ella y darle un abrazo", nos explicaba Agoney.



Miriam alababa el trabajo de Itziar y mostraba su afecto por los que fueron sus profesores durante OT 2017: "No sé por qué ha sido ni por qué no. Lo que sí que considero es que Itziar es para mí una gran profesional al igual que una gran amiga al igual que 'Los Javis' así que los respeto, los admito y los quiero mucho a todos".

Y el que no se quiso mojar fue Cepeda: "No estoy capacitado como para opinar sobre eso. Son decisiones que han tomado por algunas razones que desconozco realmente. Entonces ojalá les vaya bien a 'Los Javis', lo que no ha podido en teoría hacer Itizar y le deseo lo más grande tanto a 'Los Javis' como a ella".

