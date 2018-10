Miriam y el Koala lloran la marcha de los animales en 'GH VIP 6'

En cada edición de Gran Hermano, la organización del reality cuida cada detalle para que la casa más famosa de la televisión sea de lo más original. En el estreno de la sexta temporada, los vips se dieron cuenta al entrar en la casa de Guadalix que no estaban solos, tendrían que convivir junto a unos compañeros muy especiales: una vaca, una llama, una avestruz, un burro y unas ovejas.

Los concursantes se sorprendieron ante los nuevos inquilinos y a muchos de ellos no les gustó la idea de vivir en una casa plagada de animales sueltos. Oriana fue la primera en entrar en la casa en el estreno del espacio y su reacción al ver una vaca no fue para nada agradable: "Esto no me hace gracia. ¡Sacadme este bicho! De verdad. Quiero llorar, me da muchísima impresión".

Tres semanas después del comienzo del programa, los animales y los concursantes eran una familia. Pero, el paso de "Juanita" la vaca, las cabras y las gallinas ha terminado en la casa de Guadalix, pues según el Súper comienza una nueva etapa en el hogar de los famosos y será necesario prescindir de la fauna.

"Entrasteis en una casa llega de vegetación, tierra y animales. Con mucho esfuerzo estáis haciendo que la casa cambie y entre en otra etapa. Una etapa en la que recuperaréis cosas, pero también perderéis algunas. Es tiempo de despedirse de algunos de los compañeros que han estado con vosotros desde el principio: tenéis que decir adiós a "Juanita" la vaca, las cabras y las gallinas", relató el Súper a los vips.

La noticia no ha sido de buen gusto para Miriam Saavedra, quien se despidió de "Juanita" entre lágrimas. Y es que para la peruana, la vaca ha sido una gran confidente para ella en la casa: "¿Ahora con quién voy a hablar, Juanita, mi Juanita?", alegó la modelo.

Otro de los afectados ha sido El Koala, quien ha convivido codo con codo con ellos como si fuesen sus niños. El músico expresó su descontento hacia el mensaje emitido por el Súper: "Debe de ser broma, ¿cómo se van a llevar las vacas, las cabras y las gallinas? Si son lo mejor que hay aquí. Lo más puro y verdadero".