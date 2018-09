Omar Montes y Techi traicionan a Chabelita con un escandaloso 'edredoning'

No están siendo unos días fáciles para Isa Pantoja. A su inesperada expulsión de GH VIP hay que sumar su ruptura con Omar Montes, postulándose como concursante minutos después de dejarla en directo, y la impactante llamada de su madre, Isa Pantoja, a Sálvame criticando el estilo de vida de la concursante. Pues si todo eso fuese poco se suma una nueva traición.

Con la expulsión de Chabelita, Omar entraba en la casa como nuevo concursante y si parecía que la situación no podía dar un giro más inesperada lo daba. Omar se acercaba a Techi, la que había sido el gran apoyo y amiga de la hija de Isabel Pantoja durante su paso por el concurso, y lo que empezó como un intercambio de miradas y complicidad acabó como un escandaloso edredoning.

Los concursantes se metieron sobre la una de la madrugada juntos en la cama y después de un masaje de cabeza, se cubrieron completamente con el edredón intercambiando apasionados besos y según sus compañeros, mucho más. La casa no daba crédito a lo sucedido y Asraf comentaba indignado: "Esto no puede ser real, ¿pero creéis que están follando?", mientras Suso iba más allá y reprochaba a Techi: "Yo soy Isa y no vuelvo a tener amigas como tú en mi puta vida, te has liado con Omar para irte de platós al salir, falsa".

Pero esta no es la primera vez que Techi y Chabelita comparten un hombre, después de que la concursante se separase de Kiko Rivera pasó por el altar con Alberto Isla, padre del hijo de Isabel Pantoja, quien a su vez mantuvo una relación con Fausto, el hermano de Techi.