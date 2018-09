Dulce responde a Pantoja: "Si fuera tan mala, cuando Isa se quedó embarazada no me hubiera llamado"

Anoche en el plató de Sábado Deluxse se sentó Dulce para responder a Isabel Pantoja de las acusaciones que le lanzaba en la famosa llamada a Sálvame y contar los detalles de como se truncó su relación con la tonadillera.

La noche no comenzaba del todo bien para la exniñera de Cantora, los nervios, por la expectación que se había creado por su entrevista, se apoderaron de ella y que se quedó en blanco nada más empezar cuando le dieron la oportunidad de responder a la tonadillera, con banderas incluidas, y Jorge Javier tuvo que salir a su rescate. Pero poco a poco se fue entonando y respondiendo una a una a las acusaciones de Isabel Pantoja.

Dulce confesó que cuando Isabel Pantoja empezó a atacarle tuvo en una crisis nerviosa tal, que la podrían haber ingresado, y llamó al programa para intervenir también ella pero le pidieron que esperara a que la cantante colgara. Finalmente como la llamada se extendió tanto que se quedó sin tiempo para entrar.

"Si fuera tan mala como dice cuando Isa se quedó embarazada no me hubiera llamado para cuidarla" respondía así a las acusaciones de la tonadillera de que no le hacía bien a su hija y que ella es la culpable del estilo de vida de la concursante de GH VIP 6. "Incluso quería que cuidara al niño", añadía.

Entre otras cosas, contó el momento en el que su relación con Isabel Pantoja se terminó de romper. Ella venía de Londres para llevarle el hijo de Isa a su padre, Alberto Isla, que cada 15 días le tocaba estar con él. Cuando llegó se enteró de que Kiko Rivera se había sentado por tercera para hablar de su hermana y en un parking estalló. Se enteró de que Isabel Pantoja se había enfadado con ella cuando fue a Cantora a por sus cosas, que tras seis años, le han entregado parte de sus cosas a través de un club de fans de la cantante.

También confesó la preocupación de la tonadillera por las salidas nocturnas de su hijo Kiko y que ha tenido que ir "muchas noches llorando en busca de él sin encontrarlo". A pesar de que la vida de Kiko ha sido "muchísmo peor porque por todos es sabido lo que ha hecho Kiko", según Dulce, Isabel Pantoja nunca ha discutido con él sobre ese tema y "ha tenido el derecho de vivir con todas las chicas que ha conocido en su casa".

Pero el plato fuerte llegó cuando Dulce acusaba a Isabel Pantoja de no preocuparse de la educacón de su hija, "se pensaba que poniéndole los mejores colegios estaba todo hecho". Y continuaba con ella era la que iba a "todas las reuniones del colegio, a todas las citas médicas" y que cuando se lo contaba a la tonadillera, "no estaba de acuerdo con lo que le transmitía y ponía en contra a todos los profesores, los médicos... ella sabía más que los profesores y que los médicos y no estaba de acuerdo con lo que le transmitía".

Dulce no pudo contener la emoción y rompió a llorar desvelando el momento más duro al lado de Isabel Pantoja: "Me llamó hija de puta, insultó a mi madre", confesaba entre lágrimas y visiblemente muy afectada la que fuese mano derecha de la tonadillera.