La monumental bronca entre Alba Carrillo y Laura Matamoros que recorre los programas de Telecinco

La guerra protagonizada por Alba Carrillo y Laura Matamoros está en su punto más álgido. La modelo y la hija de Kiko Matamoros no han olvidado sus choques del pasado y esta semana han vuelto a discutir en pleno directo.

Todo sucedió en el plató de Gran Hermano VIP, Jorge Javier quería saber si ambas habían limado asperezas después de su disputa de este verano. Aunque estuvieron a punto de enterrar el hacha de guerra, la reconciliación se echó a perder cuando el presentador recordó a Laura lo que había dicho de Alba: "Tú, con muy mala leche, dijiste que a ver quién le regalaba ahora los bolsos a Alba".

Aunque Alba respondió con ironía -"pues de plástico los llevo porque como ahora estoy soltera"- Laura no desaprovechó la oportunidad y criticó: "Con muy mala leche ella también dijo que ahora a ver quién invitaba a mi padre a eventos o fiestas. Has dicho muchas cosas por detrás porque así eres tú".

ALBA CARRILLO, A LAURA MATAMOROS: "DIJISTE ALGO MUY FUERTE DE FONSI"

Unas palabras que molestaron a la ex de Fonsi pues le dijo a Matamoros que su padre también había dicho cosas de ella por detrás, una respuesta que obtuvo el "¡rubia tenías que ser!" de Laura.

Días después, Alba ha tenido la oportunidad de responder en 'Ya es mediodía Fresh' donde ha explicado que se encontró con una Laura "muy combativa" y que Kiko Matamoros: "Ha dicho muchos chascarrillos muy duros, por ella no hice nada pero a lo mejor lo tengo que hacer".

Además, Alba ha destapado la caja de los truenos respecto a un tema relacionado con Fonsi Nieto: "Lo que hice por detrás es algo que le comenté a mis amigas de Fonsi, pero te acabas de delatar", y continuaba: "Yo tengo que defender a la persona que tengo que defender, porque tú dijiste algo muy fuerte de Fonsi, y tengo que investigar para ver qué pasó".

LAURA MATAMOROS: "LA QUE TENDRÍA QUE CONTAR MUCHAS COSAS SOY YO"

Tras estas declaraciones de Alba, Laura ha decidido llamar al programa para arremeter contra ella: "La que tendría que contar muchas cosas soy yo", y añade: "La que tenía que revisar vídeos sería yo para ponerlos delante de un juez. Así que ojito, te aviso". Unas declaraciones que podrían llevarlas a tener una cita en los juzgados.

Y es que la situación parece estar tan enquistada entre ambas que Laura le manda este recado a su enemiga: "Te espero el martes... si es que puedes venir".

Muy enfadada, Alba Carrillo respondía: "Dentro de tres años me vas a chupar el culo como haces ahora con Makoke. Ahora dice que no les dejamos vivir su historia cuando has hablado lo que has hablado de ella". Y sentenciaba: "Estás jugando con el trabajo de las demás. Con la cantidad de cosas que has dicho a tus amigos, pero a lo mejor se van a enterar, voy a hacer una llamadita esta tarde...".

Una pelea que continuará este viernes pues Sonsóles Ónega ha invitado a ambas al plató de Mediaset.