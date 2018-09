Isabel Pantoja revoluciona 'Sálvame' rompiendo su silencio para hablar de Chabelita

Isa Pantoja entró este jueves por la noche en la casa de 'Gran Hermano VIP' abriendo muchos interrogantes sobre la relación con su madre. La propia Isabel Pantoja ha telefoneado a 'Sálvame' para dar explicaciones sobre la relación que mantiene con su hija y "aclarar las cosas, porque nadie en ese programa sabe lo que está pasando". La tonadillera ha confirmado que no se despidió de su hija antes de la entrada de esta al concurso.

Respecto a su nieto, el hijo que tiene Isa con Alberto Isla, ha indicado que se encargará de él su padre y que "cada fin de semana" será ella la que cuide de él. "Estando con su padre está con su abuela paterna. No está solo", zanjaba.

"Estoy feliz de saber dónde está mi hija y a qué hora llega a casa. El sufrimiento de una madre solo lo sabe una madre, la he criado desde los tres meses de vida. No perdí a mi hija a los 18 años cuando se fue embarazada de casa, sino a los 14 años cuando se le escapó a la que fue mi empleada del hogar", ha asegurado Isabel Pantoja durante la tarde de este viernes.

Pero la de Isabel no ha sido la única llamada que ha recibido el programa durante la tarde de este viernes, Kiko Rivera también ha intervenido para mostrar su sorpresa tras escuchar a su madre en el programa. Kiko ha confesado que le ha dolido escuchar a su madre de esa forma y que "no estoy a su lado para quitarle el teléfono pero creo que ya basta. Mamá no es necesario. Está muy bien que te expreses pero ya está".