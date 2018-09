El cambio radical de Las Campos: la nueva imagen de Carmen y Terelu

Carmen Borrego y Terelu Campos mostraron este miércoles por la noche su cambio radical en un programa especial de Telecinco. Una noche de emociones con la que consiguieron batir récord de audiencia obteniendo un 21,3% de cuota.

El mayor cambio fue el de Carmen que pasó catorce días sin mirarse al espejo después de su operación de papada y un gran cambio en su dentadura. Fue en el programa cuando destapó un espejo para verse por primera vez después de su gran cambio. "Sabía que iba a cambiar pero no pensaba que tanto. Me reconozco, que era lo que yo quería, me veo bien. Me veo las facciones muy distintas pero parecidas a como yo soy. Estoy hinchada pero el cuello me lo veo espectacular, quiero que el tiempo pase muy corriendo para ver la realidad de cómo va a quedar", opinó Carmen todavía con la cara hinchada.

Por su parte, Terelu se hizo varios retoques estéticos pero lo que realmente llamó la atención fue su atrevido corte de pelo que dejó sin palabras al público y a los colaboradores. Incluso Belén Esteban reconoció haberse quedado "impresionada".