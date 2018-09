La youtuber Verdeliss entra a Gran Hermano VIP embarazada de su séptimo hijo

Estefanía Unzú, más conocida en redes sociales como Verdeliss, es una de las youtubers con más éxito de nuestro país. A sus 32 años de edad, Estefi está embarazada de 11 semanas de su séptimo hijo y ahora, se atreve a formar parte de la sexta edición de Gran Hermano VIP.

Verdeliss comenzó en YouTube publicando vídeos del día a día de sus hijos. Poco a poco, el canal fue creciendo hasta llegar a un millón y medio de seguidores donde están pendientes cada semana de los vídeos que publica. Estefanía ha llegado a publicar incluso los partos de sus hijos, hasta el punto de que el nacimiento de Julen, su cuarto hijo, cuenta con más de 18 millones de visualizaciones en YouTube.

Aimar, Irati, Laia, Julen y las mellizas Eider y Anne son sus seis hijos, pero en pocos meses, serán uno más en la familia. Mientras la influencer participa en Gran Hermano VIP, su marido Aritz será el encargado de cuidar a los pequeños y tendrá que ultimar los detalles de su nueva casa, ya que desde hace unos meses están inmersos en la construcción de su nuevo hogar.

VERDELISS: "NO ENTRO A GH VIP NI POR FAMA NI POR DINERO"

Si por algo se caracteriza Estefi es por su personalidad emprendedora y es que hace unos meses se embarcó en una nueva aventura con la creación de una marca de ropa infantil, Green Corners. En redes sociales es criticada por exponer tantos a sus hijos en internet, pero a su vez, es halagada por los valores que inculca a sus pequeños y es que sus seguidores están completamente enamorados de la personalidad de los seis.

Muchos son los que están juzgando su paso por el reality por el hecho de estar embarazada, sin embargo, Estefi lo tiene claro: "El embarazo no es una enfermedad y chapó por Telecinco. Recibí la propuesta antes de quedarme embarazada pero sí teníamos un deseo, se lo comenté y me aseguraron que el embarazo no es una enfermedad. Si tú estás de acuerdo con ello, te encuentras bien y a ti te parece bien, estupendo".

Si algo le ha hecho dudar a Estefi a la hora de tomar esta decisión, es el hecho de separarse de sus hijos, sin embargo, se ha animado a vivir esta experiencia porque los deja en las mejores manos posibles: "No me preocupa el niño que llevo dentro, sino los seis niños que dejo fuera y este es un tema que me ha costado mucho lidiar con ello, me he dejado aconsejar mucho por mi familia".

Además, Verdeliss ha asegurado que no entra en la casa por ganar dinero, sino por vivir la experiencia: "No busco la fama porque estamos en un momento de máximo alcance. No buscamos dinero porque también nos va súper bien. Os juro, os prometo y os aseguro que si participo en Gran Hermano es por vivir la experiencia. Me encanta este formato de acercarnos a la realidad, de conectar con las personas, de descubrirnos a nosotros mismos".

Tendremos que esperar para ver cómo se desenvuelve Estefi en esta aventura, aunque si algo está claro, es que está más que acostumbrada a convivir con muchas personas. En esta ocasión, compartirá casa con Aurah, Oriana, Ángel Garó, Mónica Hoyos, Darek, Aramís Fuster, Makoke y el Koala.