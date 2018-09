Makoke confirma su participación en Gran Hermano VIP en mitad de la polémica

Cada vez falta menos para conocer la lista definitiva de concursantes que formarán parte de la nueva edición de Gran Hermano VIP. Tras numerosos rumores apuntando a Makoke como una de las grandes candidatas a embarcarse en esta aventura, por fin se ha confirmado esta noticia.

Así lo ha comunicado la propia Makoke en un vídeo publicado en el Twitter oficial del concurso, en el que asegura que entra a la casa con ganas de darlo todo: "Sí es verdad. Aquí estoy en Guadalix, en la casa de Gran Hermano VIP y la verdad que con muchas ganas, mucha ilusión y después de mucho tiempo por fin visito la casa para quedarme. Un beso muy fuerte para todos y espero que me apoyéis".

Su participación en el reality ha tenido una muy buena acogida en redes sociales entre los seguidores incondicionales del formato y hay quien cree que tiene muchas posibilidades de convertirse en la ganadora de la edición.

Javier Tudela no ha dudado en mandar un mensaje de aliento a su madre, aconsejándole que viva al máximo esta gran experiencia: "Solo te puedo decir que no cometas el mismo error que yo cometí y de no vivir el concurso al máximo como se merece. Ríe-llora-pelea-chilla-juega haz lo que te salga del mismísimo, a por todas".

Si algo está claro es que este año, Gran Hermano VIP va a estar de lo más interesante y es que Makoke llega a Guadalix en unos momentos muy complicados para ella, tras la polémica ruptura con Kiko Matamoros después de más de 20 años de relación y una hija en común. Todo apunta a que será su hijo Javier el encargado de defenderla en plató, ya que Anita se mudará próximamente a Milán para comenzar sus estudios universitarios.