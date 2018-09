Makoke rompe su silencio tras su ruptura con Kiko Matamoros

La ruptura de Kiko Matamoros y Makoke está siendo una de las más mediáticas de los últimos tiempos. El colaborador se ha mostrado muy dolido en Sálvame y ha asegurado que esta separación se debe a un "desgaste en la relación".

Aunque en numerosas ocasiones Makoke ha guardado silencio ante la ruptura a pesar de la insistencia de la prensa, en esta ocasión ha sido la propia protagonista la que ha querido romper su silencio para el programa de Telecinco 'Viva la vida' en el que trabaja como colaboradora.

Sin embargo, Makoke ha preferido hacerlo fuera de cámaras y con Aurelio Manzano como intermediario, y a pesar de haberle visto de lo más feliz disfrutando de sus vacaciones, parece que la colaboradora no lo está llevando nada bien y se encuentra "muy dolida". Además, mientras Kiko Matamoros aseguraba que se separa "queriendo mucho a su mujer", Makoke ha declarado que se separa "triste y decepcionada".

Muchos eran los que afirmaban que en los próximos días Makoke hablaría en exclusiva para una conocida revista. Finalmente, esto no ha ocurrido y la colaboradora no ha vendido su separación a ningún medio por el momento, lo que sí ha hecho ha sido lanzar un dardo a Kiko en su conversación con Aurelio con unas contundentes palabras: "tengo una hija y yo no comercializo con mi dolor".

Está claro que este mes de septiembre se presenta de lo más complicado para Makoke. En pocos días tendrá que hacer frente a una dura despedida y es que su hija Anita, que acaba de cumplir 18 años, se mudará a Milán para comenzar sus estudios universitarios de moda.