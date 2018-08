El sensual baile de Oriana Marzoli con el que celebra su entrad a a Gran Hermano VIP

Las redes sociales de Gran Hermano VIP han anunciado el nombre de la nueva concursante de esta edición: Oriana Marzoli. La experta en realities ha compartido una publicación de lo más sensual en la que baila en ropa interior y da las gracias por esta oportunidad a la productora.



"POR FIIIIINNN PUEDO GRITAR A VOCES QUE ENTRO A GHVIP!!!! He estado en 3 realities anteriormente pero sabéis por qué tengo tantas ganas de entrar a este? Porque al ser un formato con 24h se puede ver al 100% como soy!!!!! Espero que disfrutéis lo más grande conmigo y los que me odien también lo hagan, pero siempre SIEMPRE, con muchas ganas DIOOOOSSS no veo la hora de encerrarme y poder llegar a cada uno de vosotros desde la pantalla! Eso sí, voy a echar muchísimo de menos a mi coquito, mis padres y a mis mejores amigos que me dan la vida y están siempre para mi, da igual la hora y el coñazo que les dé! Os quiero un mundo", escribía Oriana en su perfil de Instagram.





La amiga del alma de Alejandro Rubio se suma a. Ahora solo cabe esperar para conocer el nombre del resto de los concursantes. Desde el reality ya han dado una pista sobre el próximo habitante de Guadalix de la Sierra: no ha estado en ninguna quiniela, es muy conocido y les tiene enamorados. ¿Quién será?