Alba Carrillo se estrena en 'Ya es mediodía' cargando contra Fonsi Nieto y Sálvame

Alba Carrillo vuelve con más fuerza que nunca al centro del huracán. La modelo ha regresado a las portadas después de anunciar su ruptura con David Vallespín, culpando a Fonsi Nieto del fin de su historia de amor.

Y aunque lo normal hubiera sido que Alba después se sentase en el plató de Sábado Deluxe, la visita jamás se produjo asegurando desde el programa de Telecinco que Carrillo ha pedido un caché desorbitado a la par que varios requisitos que el programa no estaba dispuesto a aceptar, declinando finalmente Alba la invitación.

Pero eso no le ha impedido no volver a Televisión, porque en mitad de la tormenta y en el foco mediático Alba ha sorprendido a todos apareciendo este lunes en el plató de 'Ya es mediodía', como nueva colaboradora de la sección Fresh del programa.

Y Alba se ha estrenado en la tónica que acostumbra, respondiendo a todos y mandando muchos dardos. "Estoy bien, estupenda, tranquila y muy bien", han sido las primeras palabras de Alba que no ha tardado en tirar los tejos en tono de broma a su compañero Luis Quevedo, asegurando que la cabra tira para el monte.

"Lo dejamos un poco los dos, yo he pasado un año malísimo y no puedo ofrecer la estabilidad que un hombre que este a mi lado se merece", ha explicado Alba confesando que: "siempre estoy recibiendo mensajitos y justificándome y no me parece justo". "Ahora mismo solo me apetece luchar por mi hijo, por mi, por aprender a estar sola y ser feliz", ha sentenciado cuando le han preguntado por David, asegurando que ahora mismo no se plantea volver con él.

Aunque Alba solo tiene palabras de cariño y gratitud para su última expareja y remarca la buena relación que ha tenido con su madre, Lucía Pariente, desvelando que ha sido el único capaz de ganarse a la suegra.

Además, ha aprovechado para cargar contra Fonsi Nieto haciéndole culpable de la ruptura y asegurando que tenía celos de David y manda un mensaje a su actual mujer: "si yo fuera marta lo llevaría mal, porque está mas pendiente de mi que de ella".

"Nunca he hablado de Fonsi y siempre he tapado muchas cosas pero ahora me está demandando. Yo a por el no voy a ir porque es el padre de mi hijo pero yo me voy a defender y voy a ir a muerte", sentencia la colaboradora.

RESPONDE A LAS CRÍTICAS DE SÁLVAME

"Porque no lo cerré y han vendido la piel del oso antes de cazarlo, pero ese es su problema", explica Alba que manda un mensaje al programa: "No he hablado con nadie. Solo pedí respeto y eso no me lo parece. Yo hablo de todo pero desde el respeto y que demuestren ellos que yo he dicho cualquier cosa de esas", negando sus problemas con Hacienda que apuntaba Gema López: "no tengo problemas con hacienda, todo absolutamente pagado ni problemas económicos, lo que no tengo respiro porque estoy todo el rato demandada".

En cuanto a las duras críticas de Mila Ximénez prefiere no responder y opta por mandarle un besito porque ella "no hablo de excompañeras".